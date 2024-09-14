Рассел получил предупреждение, Албона оштрафовали на €5000
Расселл и Албон избежали потери позиций на старте Гран-при Азербайджана.
Пилот «Мерседеса» подозревался в превышении скорости под желтыми флагами по ходу квалификации. Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, приняли решение ограничиться предупреждением.
В свою очередь Алекс Албон [технически, штраф будет выплачивать команда] был оштрафован на €5000 за то, что выехал на трассу на болиде, который не соответствовал правилам безопасности.
Из-за недосмотра механиков Албон выехал из боксов и оказался на трассе с не снятым с подголовника охлаждающим вентилятором.
В своем решении стюарды отметили, что наказание в виде денежного штрафа было выдано в связи с тем, что сам Албон, как и команда, успели оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Албон остановился почти сразу же после того, как покинул боксы, и самостоятельно выбросил из кокпита [и за пределы трассы] систему охлаждения в подголовнике, в которой был также расположен вентилятор.
Алекс Албон о забытом на болиде вентиляторе: «Такое случается, я не виню команду»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий