Рассел получил предупреждение, Албона оштрафовали на €5000

Расселл и Албон избежали потери позиций на старте Гран-при Азербайджана .

Пилот «Мерседеса » подозревался в превышении скорости под желтыми флагами по ходу квалификации. Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, приняли решение ограничиться предупреждением.

В свою очередь Алекс Албон [технически, штраф будет выплачивать команда] был оштрафован на €5000 за то, что выехал на трассу на болиде, который не соответствовал правилам безопасности.

Из-за недосмотра механиков Албон выехал из боксов и оказался на трассе с не снятым с подголовника охлаждающим вентилятором.

В своем решении стюарды отметили, что наказание в виде денежного штрафа было выдано в связи с тем, что сам Албон, как и команда, успели оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Албон остановился почти сразу же после того, как покинул боксы, и самостоятельно выбросил из кокпита [и за пределы трассы] систему охлаждения в подголовнике, в которой был также расположен вентилятор.

Алекс Албон о забытом на болиде вентиляторе: «Такое случается, я не виню команду»