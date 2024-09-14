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  • Алекс Албон о забытом на болиде вентиляторе: «Такое случается, я не виню команду»
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Алекс Албон о забытом на болиде вентиляторе: «Такое случается, я не виню команду»

Албон высказался об инциденте с вентилятором в Баку.

Пилот «Уильямса» объяснил инцидент в третьем сегменте квалификации к Гран-при Азербайджана, когда покинул боксы с неснятым охлаждающим вентилятором. По указу команды гонщик собственными руками сбросил вентилятор с болида.

«Мы спешили попасть в слипстрим – чем-то похоже на ситуацию в Монце. Я думаю, на этой трассе слипстрим работает даже лучше, чем в Монце, потому что вы выходите из поворота на низкой скорости и не теряете много времени в грязном воздухе.

Мы были настроены на то, чтобы сократить отставание, чтобы выехать из боксов и продолжить борьбу, но забыли о вентиляторе. Это разочаровывает. Но пусть лучше это происходит в третьем сегменте, чем в первом и втором.

Очевидно, это была небольшая ошибка. Мы разберемся с этим. Такое случается, я не виню команду. Подобное бывает, нам просто нужно убедиться, что этого не произойдет вновь.

По правилам маршалы не могут касаться болида. Не уверен, касается ли это того, чтобы сбросить вентилятор с машины – что там говорится насчет этого в правилах? Думаю, все в порядке. Надеюсь, что завтра я сохраню 10-е место», – сказал Албон.

Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoУильямс
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoАлександр Албон
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