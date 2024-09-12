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Оскар Пиастри о командной тактике: «Суть явно не в том, что теперь я буду должен в каждой гонке пропускать Норриса»

Пиастри высказался о командной тактике «Макларена».

Перед началом гоночного уик-энда в Баку в «Макларене» признали, что начнут периодически применять командную тактику в стремлении помочь Ландо Норрису обойти Макса Ферстаппена в борьбе за титул.

По словам Пиастри, речь не идет о том, что теперь он должен будет всегда пропускать напарника вперед, вне зависимости от обстоятельств.

«Очевидно, что мы обсуждали ситуацию в последние несколько дней. И рассуждая с эгоистичной позиции гонщика, преследующего лишь собственные интересы, командная тактика – это не то, чему ты будешь рад. Но при этом я прекрасно осознаю, что есть нечто гораздо большее, чем мои личные интересы.

Я выступаю за команду, которая дала мне возможность попасть в «Формулу-1», выигрывать гонки за те 18 месяцев, что я здесь провел. И я команде очень благодарен. Хотя, опять же, прежде всего нужно смотреть на общую картину, которая намного важнее моих личных интересов. Ведь мы пытаемся выиграть оба чемпионата, для команды это чрезвычайно важно.

Нам еще нужно будет обсудить детали, но мне кажется, суть явно не в том, что теперь я буду должен в каждой гонке пропускать Ландо, подвинувшись на трассе. Это не то, как мы хотим проводить гонки – и Ландо в том числе. Предусмотреть все возможные сценарии все равно невозможно, и мы в любом случае, разумеется, не стали бы обсуждать это на публике.

И главный момент заключается в том, что если мы посчитаем, что кто-то из гонщиков намного лучше провел гоночный уик-энд, кто бы это ни был – мы хотим, чтобы этот человек был вознагражден по заслугам. И это непросто. Так что мы продолжим обсуждать ситуацию», – рассказал Пиастри.

Зак Браун: «Пиастри сделает все возможное, чтобы помочь Норрису»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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