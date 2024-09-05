Мика Хаккинен: «Сезон-2024 – переломный момент для Ферстаппена. Конфликты в «Ред Булл» сказываются на выступлениях Макса»

Хаккинен отметил значимость нынешнего сезона в карьере Ферстаппена

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен считает, что трения в «Ред Булл» оказывают влияние на пилотаж Макса Ферстаппена .

«Макс – невероятный талант, трудолюбивый и дисциплинированный пилот. Его скорость, его стремление к победам ощущались больше, чем у других.

А этот сезон стал переломным моментом. Не обязательно с точки зрения его выступлений как таковой, но для успехов и побед в гонках тебе нужна команда, болид, а также необходима личная целеустремленность и дисциплина.

По моему мнению, путь к успеху больше не может быть таким – просто из-за политической ситуации в команде. И ему больше не помогает напарник. Все эти вещи не идут на пользу команде и влияют на Ферстаппена.

Так не может продолжаться просто из-за, я бы сказал, политики или конфликтов внутри команды, вопроса помощи со стороны напарника… Все эти факторы не способствуют позитивному движению команды вперед. Это сказывается на Максе, на выступлениях Макса», – заявил Хаккинен.

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