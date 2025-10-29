Колапинто продолжит выступать за «Альпин» в сезоне-2026 (AMuS)
Колапинто сохранит место в «Альпин».
Пилот «Альпин» Франко Колапинто продолжит выступать за французскую команду в следующем году.
По информации Auto-Motor-und-Sport, Флавио Бриаторе принял окончательное решение в пользу Колапинто, и о продлении контракта с аргентинским гонщиком будет официально объявлено по ходу предстоящего гоночного уик-энда в Бразилии.
Отмечается, что в «Альпин» удовлетворены прогрессом Колапинто в последних гонках, учитывая то, что Франко почти перестал уступать в скорости более опытному напарнику Пьеру Гасли.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Auto-Motor-und-Sport
