Колапинто продолжит выступать за «Альпин» в сезоне-2026 (AMuS)

Колапинто сохранит место в «Альпин».

Пилот «Альпин» Франко Колапинто продолжит выступать за французскую команду в следующем году.

По информации Auto-Motor-und-Sport, Флавио Бриаторе принял окончательное решение в пользу Колапинто, и о продлении контракта с аргентинским гонщиком будет официально объявлено по ходу предстоящего гоночного уик-энда в Бразилии.

Отмечается, что в «Альпин » удовлетворены прогрессом Колапинто в последних гонках, учитывая то, что Франко почти перестал уступать в скорости более опытному напарнику Пьеру Гасли.

