Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о Пиастри в Мексике: «Не пилотаж потенциального чемпиона. В отличие от гонки Норриса»

Дорнбос сравнил подходы Пиастри и Норриса в Мехико.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос проанализировал выступление Оскара Пиастри на Гран-при Мехико и сравнил австралийца с напарником по «Макларену» Ландо Норрисом .

«Мы видели это, в том числе по временам на круге. Если Оскар проигрывает полсекунды в квалификации, это болезненно. До летнего перерыва он был в сотых долях секунды от поула и выжимал максимум из «Макларена».

Да, этот спорт может быть болезненным, когда осознаешь, что не справляешься, ведь времена на круге все показывают.

На мой взгляд, он решил действовать просто – он понимал, что гонка сложится сама собой. Если самому не ошибаться, соперники отвалятся или получат штрафы, у тебя будет шанс благодаря работе шин и так далее. Однако это не гоночный настрой, не так действует потенциальный чемпион мира. Это не был пилотаж потенциального чемпиона мира. В отличие от гонки Ландо», – произнес нидерландец в подкасте The Pit Talk.

