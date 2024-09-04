Гельмут Марко: «Приоритет «Ред Булл» – победа Ферстаппена в чемпионате, а не Кубок конструкторов»

Марко признал наличие проблем в чемпионате.

Советник «Ред Булл » отметил, что команде нужно улучшить работу болида, чтобы достичь успеха и в личном зачете, и в Кубке конструкторов.

«Несмотря на неудачные выступления, Макс по-прежнему опережает Норриса на 62 очка. Хотя если мы продолжим так выступать, это преимущество может очень быстро исчезнуть.

Если мы не предоставим Максу хорошо управляемую машину и еще несколько раз выступим так, как на Гран-при Италии, то тогда все будет возможно и мы и правда можем проиграть чемпионат.

Что касается Чеко Переса, то он выступает непросто – просто он медленнее Макса. И да, разумеется, наш приоритет – победа Макса в чемпионате, а не победа в Кубке конструкторов», – рассказал Марко .

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