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  • Гельмут Марко: «Приоритет «Ред Булл» – победа Ферстаппена в чемпионате, а не Кубок конструкторов»
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Гельмут Марко: «Приоритет «Ред Булл» – победа Ферстаппена в чемпионате, а не Кубок конструкторов»

Марко признал наличие проблем в чемпионате.

Советник «Ред Булл» отметил, что команде нужно улучшить работу болида, чтобы достичь успеха и в личном зачете, и в Кубке конструкторов.

«Несмотря на неудачные выступления, Макс по-прежнему опережает Норриса на 62 очка. Хотя если мы продолжим так выступать, это преимущество может очень быстро исчезнуть.

Если мы не предоставим Максу хорошо управляемую машину и еще несколько раз выступим так, как на Гран-при Италии, то тогда все будет возможно и мы и правда можем проиграть чемпионат.

Что касается Чеко Переса, то он выступает непросто – просто он медленнее Макса. И да, разумеется, наш приоритет – победа Макса в чемпионате, а не победа в Кубке конструкторов», – рассказал Марко.

А не пора «Макларену» поддержать гонщика №1 ради битв за титулы? «Ф-1» просит, Норриса подначивают!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
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