Джолион Палмер: «Мне не нравится, когда 5 болидов срезают 1-й поворот в Мексике. Хотел бы, чтобы ситуация изменилась в 2026-м»

Палмер призвал принять меры против беспорядочных срезок в Мексике.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер считает неправильным, что спортсмены могут без риска срезать повороты на старте Гран-при Мехико.

«Должен сказать, мне не нравится, когда пять болидов срезают первый поворот. Я бы хотел, чтобы ситуация изменилась в следующем году, появилась какая-то естественная преграда.

Ведь гонщики пересматривают свои заезды и делают выводы: «Я просто срежу – все равно ничего не будет». Никто никогда не получает штраф за срезку. Это самый безопасный выбор, нет никакого риска, если срезаешь по траве.

Вот почему пилоты думают: «Я проведу атаку и просто буду надеяться, что болид удержится на трассе. Если нет – срежу поворот и сохраню позицию или даже отыграю» – как в случае Шарля Леклера », – заявил Палмер.

Брандл и Вильнев согласились, что Леклера следовало наказать в Мексике, но разошлись в оценке действий Ферстаппена на старте

Джордж Расселл: «Если бы в Мексике был гравий, никто бы не резал повороты. Сейчас это похоже на гонки на газонокосилках»