  • Серхио Перес о переходе в «Кадиллак»: «Я весьма воодушевлен, поскольку считаю, что по-прежнему способен очень многое дать «Ф-1»
Серхио Перес о переходе в «Кадиллак»: «Я весьма воодушевлен, поскольку считаю, что по-прежнему способен очень многое дать «Ф-1»

Перес оптимистично оценивает свои перспективы в «Кадиллаке».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал о том, что в следующем сезоне намерен продемонстрировать максимум своих возможностей и вернуться на пик формы.

Перес, который потерял место в «Ред Булл» по ходу прошлого сезона, в следующем году вернется в чемпионат с новой американской командой «Кадиллак».

«Я весьма воодушевлен, поскольку считаю, что по-прежнему способен очень многое дать «Формуле-1». Мне очень повезло, учитывая, как сложилась моя карьера на данный момент, но я хочу закончить ее на высокой ноте. Прошлый год был трудным, но я знаю, насколько хорош могу быть в правильном окружении. И я думаю, люди будут удивлены, насколько конкурентоспособным я могу быть, когда вернусь в чемпионат.

Я считаю, что в своей карьере мне еще есть что доказывать. Я хочу показать, на что способен на самом деле, и завершить карьеру тогда, когда этого захочется мне.

Что касается предстоящих тестов, то главная цель – это постараться сработаться всей команде. Механикам, инженерам, вообще всем. Сработаться и получше узнать друг друга. Это должно помочь и мне самому лучше сработаться с командой до начала официальных предсезонных тестов. К счастью, таких возможностей у нас должно быть довольно много», – рассказал Перес.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: es.motorsport
