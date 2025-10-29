Мартин Брандл: «Аджара не стоит переводить в «Ред Булл» – нужен еще сезон»

Аджару рано становиться напарником Ферстаппена, заявил Брандл.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился своим мнением о будущем «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

Считается, что Изак Аджар перейдет из второй команды в главную в 2026 году и станет напарником Макса Ферстаппена, пилот «Формулы-2» Арвид Линдблад окажется в «Рейсинг Буллз», а Юки Цунода , вероятно, потеряет место на решетке.

«Если бы регламент позволял, «Ред Булл» стоило выступать одной машиной – и тремя гонщиками в «Рейсинг Буллз». Это бы решило проблему, ведь любой напарник Макса довольно быстро сбивается с пути по целому ряду причин. Фактически потому, что он настолько хорош и настолько быстр.

Но, откровенно говоря, у Юки были шансы. Разумеется, «Хонда » уходит от «Ред Булл», теряется связь с японцами. Полагаю, необходимо смотреть в будущее.

Проблема со следующим годом заключается в том, что произойдет кардинальное изменение, самое серьезное в истории «Формулы-1» – поменяются силовые установки и шасси. И команде нужен опыт, нужны знания.

На мой взгляд, Лоусон показал некий потенциал, некую перспективу, Аджар тоже – безусловно. При идеальном раскладе Аджара не стоит переводить в главную команду. Считаю, ему нужен еще один сезон.

Линдблад выглядит очень здорово, но разве ему не надо накопить опыт? Это риск, но в команде могут сказать: «Вот пример Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля – мы сажаем в болид молодых ребят, и они справляются, если достаточно хороши».

Подозреваю, идут активные обсуждения на тему того, стоит ли рисковать с Аджаром в главной команде и Линдбладом в «Рейсинг Буллз», – поделился мнением британец.

