  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мартин Брандл: «Аджара не стоит переводить в «Ред Булл» – нужен еще сезон»
2

Мартин Брандл: «Аджара не стоит переводить в «Ред Булл» – нужен еще сезон»

Аджару рано становиться напарником Ферстаппена, заявил Брандл.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился своим мнением о будущем «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

Считается, что Изак Аджар перейдет из второй команды в главную в 2026 году и станет напарником Макса Ферстаппена, пилот «Формулы-2» Арвид Линдблад окажется в «Рейсинг Буллз», а Юки Цунода, вероятно, потеряет место на решетке.

«Если бы регламент позволял, «Ред Булл» стоило выступать одной машиной – и тремя гонщиками в «Рейсинг Буллз». Это бы решило проблему, ведь любой напарник Макса довольно быстро сбивается с пути по целому ряду причин. Фактически потому, что он настолько хорош и настолько быстр.

Но, откровенно говоря, у Юки были шансы. Разумеется, «Хонда» уходит от «Ред Булл», теряется связь с японцами. Полагаю, необходимо смотреть в будущее.

Проблема со следующим годом заключается в том, что произойдет кардинальное изменение, самое серьезное в истории «Формулы-1» – поменяются силовые установки и шасси. И команде нужен опыт, нужны знания.

На мой взгляд, Лоусон показал некий потенциал, некую перспективу, Аджар тоже – безусловно. При идеальном раскладе Аджара не стоит переводить в главную команду. Считаю, ему нужен еще один сезон.

Линдблад выглядит очень здорово, но разве ему не надо накопить опыт? Это риск, но в команде могут сказать: «Вот пример Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля – мы сажаем в болид молодых ребят, и они справляются, если достаточно хороши».

Подозреваю, идут активные обсуждения на тему того, стоит ли рисковать с Аджаром в главной команде и Линдбладом в «Рейсинг Буллз», – поделился мнением британец.

Лоран Мекьес: «У «Ред Булл» нет причин спешить с принятием решения по составам пилотов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoСебастьян Феттель
logoЛиам Лоусон
logoМартин Брандл
logoФормула-2
logoЮки Цунода
logoРейсинг Буллз
logoХонда
logoМакс Ферстаппен
возможные переходы
logoРед Булл
logoИзак Аджар
Арвид Линдблад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гонщица Вилларс подала иск против ФИА и требует приостановить безальтернативные выборы президента
1 минуту назад
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о Пиастри в Мексике: «Не пилотаж потенциального чемпиона. В отличие от гонки Норриса»
32 минуты назад
Шарль Леклер о шансах на 2-е место в Кубке конструкторов: «Если судить по двум последним Гран-при, «Феррари» сумеет это сделать»
33 минуты назад
Колапинто продолжит выступать за «Альпин» в сезоне-2026 (AMuS)
59 минут назад
Джолион Палмер: «Мне не нравится, когда 5 болидов срезают 1-й поворот в Мексике. Хотел бы, чтобы ситуация изменилась в 2026-м»
сегодня, 14:21
Жак Вильнев: «Хэмилтон заслуживал штрафа. Он вернулся на трассу в ста метрах впереди и просто сохранил это преимущество»
сегодня, 14:20
Джеймс Воулз: «Гонка Сайнса была закончена после первого поворота»
сегодня, 13:49
Ральф Шумахер: «Ситуация для Пиастри начинает меняться, гонщик явно не всем доволен»
сегодня, 13:18
Берни Экклстоун о 95-летии: «У меня было 4 настоящих друга, Бриаторе – единственный, кто все еще жив»
сегодня, 13:04
Серхио Перес о переходе в «Кадиллак»: «Я весьма воодушевлен, поскольку считаю, что по-прежнему способен очень многое дать «Ф-1»
сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50