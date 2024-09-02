Кристиан Хорнер: «Видим, как быстро все может измениться. Если «Ред Булл» все сделает правильно – проблема с машиной будет устранена»

Хорнер верит в возможность возвращения «Ред Булл ».

Руководитель австрийской команды признал наличие проблем с болидом, но при этом уверен в том, что в «Ред Булл» способны вернуться на прежние позиции.

«Ред Булл» и Макс Ферстаппен не побеждают вот уже шесть гонок подряд. В чемпионате преимущество Макса Ферстаппена , который после гонки в Монце выразил свое разочарование текущим уровнем болида, сократилось до 62 очков.

«Разумеется, нужно подвергать сомнению все суждения. Должны задаваться вопросом – не изменилось ли что-то еще? Не должны упускать из виду ни одной детали.

Ведь где вы были раньше? Что было со скоростью на этапах в Майами, Китае или Японии? При этом когда машина оказывается в правильном рабочем окне настроек, то начинает работать – как было в Австрии, например, когда Макс привез машину на поул и она отлично работала на всех четырех комплектах шин. И при этом износ покрышек был нормальным, проехать гонку с одним пит-стопом было легко.

При этом мы видим, как быстро все может измениться. Так что если мы все сделаем правильно – проблема будет устранена. Нам просто нужно заняться решением этого вопроса.

А также я бы хотел поздравить «Феррари». С победой в их домашней гонке. И Шарля с победой в Гран-при . Лично мне было приятно видеть победу «Феррари», – рассказал Хорнер .

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