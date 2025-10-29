Жак Вильнев: «Хэмилтон заслуживал штрафа. Он вернулся на трассу в ста метрах впереди и просто сохранил это преимущество»

Вильнев считает оправданным штраф Хэмилтона в Мехико.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением об инциденте в начале Гран-при Мехико, когда Льюис Хэмилтон был вынужден срезать трассу и, вернувшись после проезда по траве, оказался заметно впереди той группы, в которой вел борьбу.

В итоге Хэмилтон был оштрафован на 10 секунд и потерял место в топ-3.

«Хэмилтон заслуживал штрафа. Да, 10-секундный штраф – это жестко, и в гонке он дорого обошелся Льюису. И проблема в том, что он уже не мог вернуть позицию Максу. И если бы Льюис не срезал трассу, он бы потерял одну-две позиции, потому что он в любом случае взял слишком широко.

Проблемой стало то, что Льюис вернулся на трассу в ста метрах впереди и просто сохранил это преимущество. А это большое преимущество – причем оно было получено не только над одной машиной, но и над большей частью пеолотона. И это было проблемой. Но Льюис даже не пробовал хоть немного замедлиться [и вернуть полученное незаконным путем преимущество]», – рассказал Вильнев.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?