  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер о шансах на 2-е место в Кубке конструкторов: «Если судить по двум последним Гран-при, «Феррари» сумеет это сделать»
2

Шарль Леклер о шансах на 2-е место в Кубке конструкторов: «Если судить по двум последним Гран-при, «Феррари» сумеет это сделать»

Леклер надеется на 2-е место в Кубке конструкторов.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер по итогам попадания на подиум на Гран-при Мехико поделился мнением о шансах команды завершить сезон на второй позиции в Кубке конструкторов.

«Это будет очень, очень тяжело. Если судить по двум последним Гран-при – да, сумеем. Если по тем гонкам, что были раньше – нет.

На самом деле нам просто нужно концентрироваться на каждом Гран-при и стараться превосходно делать свою работу, что в двух последних гонках нам удавалось. Понятно, что такой подход окупается, но постоянно демонстрировать такой уровень выступлений на самом деле непросто.

Однако именно к таким стандартам мы и должны стремиться. И, я надеюсь, этот подход поможет нам финишировать на втором месте в Кубке конструкторов», – рассказал Леклер.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoГран-при Мексики
logoШарль Леклер
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Юристы стороны защиты назвали иск Массы несостоятельным и попыткой ввести суд в заблуждение
43 минуты назад
Джолион Палмер: «Леклер должен был получить очевидный штраф за обгон Хэмилтона за пределами трассы»
сегодня, 15:58
Гонщица Вилларс подала иск против ФИА и требует приостановить безальтернативные выборы президента: «Демократия – не угроза Федерации, а ее сила»
сегодня, 15:30
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о Пиастри в Мексике: «Не пилотаж потенциального чемпиона. В отличие от гонки Норриса»
сегодня, 14:59
Колапинто продолжит выступать за «Альпин» в сезоне-2026 (AMuS)
сегодня, 14:32
Джолион Палмер: «Мне не нравится, когда 5 болидов срезают 1-й поворот в Мексике. Хотел бы, чтобы ситуация изменилась в 2026-м»
сегодня, 14:21
Жак Вильнев: «Хэмилтон заслуживал штрафа. Он вернулся на трассу в ста метрах впереди и просто сохранил это преимущество»
сегодня, 14:20
Джеймс Воулз: «Гонка Сайнса была закончена после первого поворота»
сегодня, 13:49
Мартин Брандл: «Аджара не стоит переводить в «Ред Булл» – нужен еще сезон»
сегодня, 13:37
Ральф Шумахер: «Ситуация для Пиастри начинает меняться, гонщик явно не всем доволен»
сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50