Шарль Леклер о шансах на 2-е место в Кубке конструкторов: «Если судить по двум последним Гран-при, «Феррари» сумеет это сделать»

Леклер надеется на 2-е место в Кубке конструкторов.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер по итогам попадания на подиум на Гран-при Мехико поделился мнением о шансах команды завершить сезон на второй позиции в Кубке конструкторов.

«Это будет очень, очень тяжело. Если судить по двум последним Гран-при – да, сумеем. Если по тем гонкам, что были раньше – нет.

На самом деле нам просто нужно концентрироваться на каждом Гран-при и стараться превосходно делать свою работу, что в двух последних гонках нам удавалось. Понятно, что такой подход окупается, но постоянно демонстрировать такой уровень выступлений на самом деле непросто.

Однако именно к таким стандартам мы и должны стремиться. И, я надеюсь, этот подход поможет нам финишировать на втором месте в Кубке конструкторов», – рассказал Леклер.

