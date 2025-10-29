  • Спортс
0

Берни Экклстоун о 95-летии: «У меня было 4 настоящих друга, Бриаторе – единственный, кто все еще жив»

Экклстоун назвал единственного оставшегося в живых друга.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун в честь своего 95-летия дал интервью, в котором высказался о друзьях, которые были у него на протяжении жизни.

«Это очень и очень хороший вопрос. Конечно, многие «друзья» приходят и уходят. Но у меня были настоящие друзья. Подождите-ка секунду – может быть, четыре друга. Да, четыре.

Троих уже нет с нами», – сказал британец.

Берни сообщил, что считал своими друзьями Йохена Риндта, выигравшего титул в «Ф-1» в 1970 году посмертно, экс-президента ФИА Макса Мосли, скончавшегося в 2021-м, и трехкратного чемпиона мира Ники Лауду, который ушел из жизни в 2019-м.

«Четвертый? Это Флавио Бриаторе. Единственный, кто все еще жив.

[Другом] может быть лишь тот человек, с которым ты прошел огонь и воду, которому доверяешь на 100 процентов и не боишься рисковать.

У меня есть пример с Флавио. Когда в 2010 году его яхту конфисковали в Италии из-за неуплаченного топливного налога, я выкупил ее на аукционе. А потом продал Флавио за ту же сумму – плюс один доллар. Вот что такое дружба», – добавил Экклстоун.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
