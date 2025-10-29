  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «Ситуация для Пиастри начинает меняться, гонщик явно не всем доволен»
Ральф Шумахер: «Ситуация для Пиастри начинает меняться, гонщик явно не всем доволен»

Шумахер высказался о перспективах Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах Оскара Пиастри в последних гонках и об изменении настроя австралийца в контексте борьбы за титул.

Пиастри не побеждает уже пять гонок подряд, а по итогам Гран-при Мехико утратил лидерство в общем зачете.

«Как вы сами можете видеть, у Пиастри возникает ощущение того, что ситуация вокруг него меняется. И это может быть очень, очень опасным для него.

При этом если гонщик начинает искать оправдания, рассказывая о том, что машина начала вести себя иначе, что у него что-то идет не так – а еще мы все чаще видим Марка Уэббера, который постоянно общается с кем-то по телефону, – вы понимаете, что гонщик явно далеко не всем доволен.

И подобные вещи, конечно, фатальны для перспектив пилота [в борьбе за титул]. Так что теперь дело за руководством «Макларена», которое должно сказать своему пилоту, чтобы он взял себя в руки и собрался», – рассказал Шумахер.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
