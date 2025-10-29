1

Джеймс Воулз: «Гонка Сайнса была закончена после первого поворота»

Воулз рассказал о проблемах Сайнса в Мехико.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Мехико, отметив, что шансы Карлоса Сайнса на очки технически были почти потеряны после инцидента в первом же повороте гонки.

«Хорошая новость в том, что на Гран-при Мехико болид «Уильямса» был быстр. Только мы не смогли воспользоваться этой скоростью. В случае с Карлосом Сайнсом гонка была закончена уже после первого поворота – поскольку повреждения болида привели не только к проколу, но и к поломке скоростных датчиков, которые критически важны для работы ограничителя скорости на пит-лейн.

В результате на первом пит-стопе превышение скорости составило 0,2 км/ч, что привело к получению 5-секундного штрафа. На втором пит-стопе мы постарались вручную контролировать скорость болида, пытаясь удержаться на отметке в 70 км/ч. Но на выезде Карлос все равно чуть-чуть превысил скорость, и это привело к штрафу в виде проезда по пит-лейн. При этом, если бы не последний штраф, Карлос бы все равно боролся за очки, что действительно впечатляет», – рассказал Воулз.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
