«Отдал бы предпочтение Шумахеру». Себастьян Феттель – о наилучшей замене для Сарджента в «Уильямсе»

Теги Уильямс Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Мик Шумахер Логан Сарджент Лиам Лоусон Авто

Феттель хотел бы увидеть Шумахера в составе «Уильямса».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что Мик Шумахер сможет хорошо проявить себя, если получит место в британской команде на временной основе.

Предполагается, что в «Уильямсе» сильно недовольны Логаном Сарджентом и готовы заменить гонщика уже по ходу нынешнего сезона. В числе претендентов на временную замену американца называются Мик Шумахер и Лиам Лоусон.

«Если бы решение принимал я, то отдал бы предпочтение Мику Шумахеру. Да, конечно, в данной ситуации я рассуждаю немного предвзято, ведь он мой друг. Но, на мой взгляд, выбор в его пользу – это и правда лучшее решение.

У Мика за плечами два года опыта выступлений в «Формуле-1», у него также есть весьма широкий технический кругозор благодаря нынешней работе в качестве резервного пилота «Мерседеса».

Он отлично знает особенности работы двигателя «Мерседеса» [который используют в «Уильямсе»], и он заметно возмужал с тех пор, как покинул «Хаас».

Мик хороший гонщик. Он побеждал в «Формуле-2» и «Формуле-3» – и эти успехи не назвать случайными. А сейчас он повзрослел. Уверен, он мог бы впечатлить, выступая за «Уильямс». В том числе потому, что в отличие от других претендентов, он отлично знает состав пилотов «Ф-1» и все трассы, на которых проходят Гран-при. Это большое преимущество.

Надеюсь, он получит свой шанс и сумеет показать миру, на что способен. Мика же несправедливо заклеймили из-за двух лет в составе «Хааса». Да, он допускал ошибки, но его машина была неконкурентоспособной. И у людей сложилось о нем ошибочное представление», – рассказал Феттель.

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14 комментариев
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Угу, а ещё идет речь о том, что как же против Мика играет фамилия :) Феттель, его известный друг, лоббирует, Тост, друг семьи, лоббирует, Ралья, дядя, лоббирует.

Я смотрю Ф1 уже больше 10 лет и это первый раз на моей памяти когда кого-то так сильно пытаются пропихнуть.
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Весь прикол в том, что кого бы не позвали, любой будет быстрее чем Сарджент
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он отлично знает состав пилотов «Ф-1»
---------------
что это за преимущество такое новое? 😲😲
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да да, особенно, машина была неконкурентноспособной, когда его мага укатывал и очки зарабатывал чуть ли не каждую гонку всю первую часть сезона, пока он крашил :)
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да Логан вполне справляется, зачем его менять. конечно надвое машину разорвать не получается, но с огоньком подходит к уничтожению машин, не хуже Мика.))
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Лоусона лучше пусть берут
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Ответ Кирилл Мартыненко
Угу, а ещё идет речь о том, что как же против Мика играет фамилия :) Феттель, его известный друг, лоббирует, Тост, друг семьи, лоббирует, Ралья, дядя, лоббирует. Я смотрю Ф1 уже больше 10 лет и это первый раз на моей памяти когда кого-то так сильно пытаются пропихнуть.
Даже ещё проще. Немец лоббирует немца
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Ответ past present future
он отлично знает состав пилотов «Ф-1» --------------- что это за преимущество такое новое? 😲😲
Это называется высосать из пальца )
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Ответ V3ttel
Новый пилот Альпин точно не из-за фамилии ))
Точно не из-за фамилии, так-то сейчас простые люди в Ф1 и не проходят - куча денег требуется, причём для наката и участия в молодёжных формулах, я не веду речь про откровенных рентачей.
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При всем уважении к легенде автоспорта, его сын не заслужил место в Ф1. Его победил посредственный Мага. Мик смог победить только одного из худших пилотов в истории Ф1, Никиту Мазепина. На этом достижения Мика заканчиваются и ему нужно идти в какие-нибудь другие серии, кажется Формула Е и борьба за экологию с Феттелем будет самое то и с точки зрения результатов и с точки зрения маркетинга и всего такого.
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Вот будет ржака, если возьмут его и он накрашит ещё больше
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Ответ Александр Деев
При всем уважении к легенде автоспорта, его сын не заслужил место в Ф1. Его победил посредственный Мага. Мик смог победить только одного из худших пилотов в истории Ф1, Никиту Мазепина. На этом достижения Мика заканчиваются и ему нужно идти в какие-нибудь другие серии, кажется Формула Е и борьба за экологию с Феттелем будет самое то и с точки зрения результатов и с точки зрения маркетинга и всего такого.
А Алонсо победил Окон, а Люсю победил Расселл, а Леклера победил Сайнс, а Макса побеждал Рикьярдо, а Квят побеждал Рикьярдо. Значит ли, что побеждали лучшие пилоты?
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