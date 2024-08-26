«Отдал бы предпочтение Шумахеру». Себастьян Феттель – о наилучшей замене для Сарджента в «Уильямсе»

Феттель хотел бы увидеть Шумахера в составе « ».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что Мик Шумахер сможет хорошо проявить себя, если получит место в британской команде на временной основе.

Предполагается, что в «Уильямсе» сильно недовольны и готовы заменить гонщика уже по ходу нынешнего сезона. В числе претендентов на временную замену американца называются Мик Шумахер и .

«Если бы решение принимал я, то отдал бы предпочтение . Да, конечно, в данной ситуации я рассуждаю немного предвзято, ведь он мой друг. Но, на мой взгляд, выбор в его пользу – это и правда лучшее решение.

У Мика за плечами два года опыта выступлений в «Формуле-1», у него также есть весьма широкий технический кругозор благодаря нынешней работе в качестве резервного пилота « ».

Он отлично знает особенности работы двигателя «Мерседеса» [который используют в «Уильямсе»], и он заметно возмужал с тех пор, как покинул «Хаас».

Мик хороший гонщик. Он побеждал в «Формуле-2» и «Формуле-3» – и эти успехи не назвать случайными. А сейчас он повзрослел. Уверен, он мог бы впечатлить, выступая за «Уильямс». В том числе потому, что в отличие от других претендентов, он отлично знает состав пилотов «Ф-1» и все трассы, на которых проходят Гран-при. Это большое преимущество.

Надеюсь, он получит свой шанс и сумеет показать миру, на что способен. Мика же несправедливо заклеймили из-за двух лет в составе «Хааса». Да, он допускал ошибки, но его машина была неконкурентоспособной. И у людей сложилось о нем ошибочное представление», – рассказал Феттель.

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