Макс Ферстаппен: «Ньюи сможет многое дать своей новой команде»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен оценил возможное влияние Ньюи на конкурентов «Ред Булл».

Бывший глава конструкторского бюро «Ред Булл» покинул свою должность, а работать в другой команде «Формулы-1» сможет с 1 мая 2025 года.

В связи с этим Ферстаппена спросили о том, не беспокоит ли его тот факт, что Ньюи в другой команде сможет применить знания, полученные за время работы в «Ред Булл».

«Мне кажется, что такой человек как Эдриан – с его опытом и, разумеется, знаниями о работе нашей команды, – даст [другой команде] преимущество.

Хотя, с другой стороны, в 2026 году, опять же, все будет совсем другим – не таким, как сейчас, и машины будут очень и очень сильно отличаться друг от друга. А прежде чем Эдриан сможет присоединиться к новой команде в 2025 году, машины для того сезона уже давно будут разработаны.

Так что, опять же, очень сложно судить о вещах, на которые он сможет повлиять в данной ситуации. Но да, безусловно, при переходе на новый технический регламент Эдриан, с его знаниями, сможет очень многое дать своей новой команде», – рассказал Ферстаппен.

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3 комментария
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Сейчас отдохнёт и придумает очередную бомбу.
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Ответ Philatelist79
Сейчас отдохнёт и придумает очередную бомбу.
Он вполне яхту строить планирует после гиперкара. Отпуск через год только заканчивается
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Ответ Марат Кагин
Он вполне яхту строить планирует после гиперкара. Отпуск через год только заканчивается
Он имеет право проектировать и строить всё, что заблагорассудится.
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