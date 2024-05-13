Макс Ферстаппен: «С учетом всего, что Ньюи сделал для «Ред Булл», отправлять его в длительный «отпуск по уходу за садом» было бы несправедливо»

высказался об условиях расторжения контракта «Ред Булл» с Ньюи.

Теперь уже бывший глава конструкторского бюро «Ред Булл» договорился с руководством команды о досрочном расторжении соглашения – хотя его контракт изначально был рассчитан до конца 2025 года и предусматривал годичный так называемый «обязательный отпуск по уходу за садом» – период, в течение которого специалисту запрещается работать в других командах «Формулы-1».

В данном же случае стороны смогли договориться таким образом, что Ньюи, при желании, сможет начать работу в другой команде «Формулы-1» с 1 мая 2025 года. Ожидается, что в «Ф-1» присоединится к « », где займет должность особого технического консультанта.

«Я не удивлен, потому что мы относимся к Эдриану с огромным уважением. И мы всегда будем благодарны ему за все, что он сделал для «Ред Булл» за все эти годы.

Я не пытаюсь говорить за Кристиана Хорнера или кого-то еще, потому что понимаю, что им самим нужно было обсудить между собой все условия досрочного расторжения контракта и так далее. Но в целом я не удивлен. Потому что, как мне кажется, с учетом всего того, что Эдриан сделал для команды, отправлять его в длительный «отпуск по уходу за садом» было бы несправедливо», – рассказал Ферстаппен.

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