Магнуссен вызван к стюардам за предполагаемое неспортивное поведение после 25 секунд штрафов
Магнуссен пообщается со стюардами после насыщенного спринта.
Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен стал худшим из финишировавших по итогам спринта на Гран-при Майами. Датчанин получил три штрафа, к его результату было добавлено в общей сложности 25 секунд.
Судьи сообщили, что подозревают Кевина в неспортивном поведении.
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Что бы там ни говорил Льюис, это уже больше читерство, а не гоночная ситуация.
Может, на будущее подействует. Меньше будет этой "восхитительной" командной борьбы от Хааса. Меру же надо знать.