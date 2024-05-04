Магнуссен вызван к стюардам за предполагаемое неспортивное поведение после 25 секунд штрафов

Магнуссен пообщается со стюардами после насыщенного спринта.

Гонщик « » стал худшим из финишировавших по итогам спринта на Гран-при Майами. Датчанин получил три штрафа, к его результату было добавлено в общей сложности 25 секунд.

Судьи сообщили, что подозревают Кевина в неспортивном поведении.

Льюис Хэмилтон о борьбе с Магнуссеном: «Мне нравятся жесткие гонки, жесткая борьба. Лично я никакого разочарования не испытываю»

Гран-при Майами-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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