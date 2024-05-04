Магнуссен вызван к стюардам за предполагаемое неспортивное поведение после 25 секунд штрафов

Теги ФИА Формула-1 регламент Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Майами Авто

Магнуссен пообщается со стюардами после насыщенного спринта.

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен стал худшим из финишировавших по итогам спринта на Гран-при Майами. Датчанин получил три штрафа, к его результату было добавлено в общей сложности 25 секунд.

Судьи сообщили, что подозревают Кевина в неспортивном поведении.

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7 комментариев
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Держись Мага. Хоть кто-то дает экшен в этой унылой ф1.
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+13
и что, еще оштрафуете ? :)
+6
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+5
Вот правильно. По ушам его.
Что бы там ни говорил Льюис, это уже больше читерство, а не гоночная ситуация.
Может, на будущее подействует. Меньше будет этой "восхитительной" командной борьбы от Хааса. Меру же надо знать.
+2
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+2
Ответ Lightkeeper
Держись Мага. Хоть кто-то дает экшен в этой унылой ф1.
В этом году вернулся к просмотру мотогп с этапа в Остине. Советую.
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Ну Мага реально зашел за грань. Одно дело оборона на грани и за гранью, другое дело езда зигзагом, что бы прикрыть напарника и откровенное вредительство. Можно нахватать хоть три часа штрафов, ты ведь ничего не теряешь получается уже. Так что тут надо наказывать.
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