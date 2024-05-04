Льюис Хэмилтон о борьбе с Магнуссеном: «Мне нравятся жесткие гонки, жесткая борьба. Лично я никакого разочарования не испытываю»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Майами Авто

Хэмилтон похвалил Магнуссена за жесткую оборону позиции.

Пилот «Мерседеса» боролся с Магнуссеном за попадание в очковую зону по ходу спринта перед Гран-при Майами. И в итоге так и не сумел добиться желаемого, поскольку пропустил вперед Юки Цуноду, пусть и обогнав Магнуссена. Уже после гонки Хэмилтон получил 20-секундный штраф на превышение скорости на пит-лейн.

«Думаю, с его стороны это было весьма откровенное заявление – и мне кажется, что это здорово! У нас была хорошая гонка, хорошая борьба. В некоторых местах мы ходили по грани и даже немного заступали за нее, но это мне как раз и нравится.

Мне нравятся жесткие гонки, жесткая борьба. Так что лично я никакого разочарования не испытываю. Именно так вы и должны действовать, как команда. Так что я могу сказать лишь – браво», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось в спринте на Гран-при Майами: завал на четырех от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде

14 комментариев
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Льюис повеселился от души, гоняет в своё удовольствие. А год назад на спринты вообще забивал
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В 21 году другое ныл
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Вот почаще бы такой борьбы, не пожалел что спринт посмотрел)
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Льюис Хэмилтон понял, что как пилот он днище бестолковое и решил копировать пилотажные стили других людей, чтобы хоть немного приблизиться к напарнику. В этот раз выбор пал на нашего парня Даниилу Вячеславовича по прозвищу Торпеда, но так как таланта у Хэмилтона 0, повторить фирменное движение русской торпеды не получилось, в результате чего он испортил гонку для 3их (Норрис, Алонсо и Строл) пилотов и заслужил дисквалификацию. Бороться на трассе он не умеет, с этим спорить будут только пациенты психиатрической больницы им. П. П. Кащенко. Даже Логан справился бы лучше. Как это чудовище получило контракт с Феррари до сих пор не понятно

Рассел молодец, не напрягался лишний раз, потому что знал, что идиот его напарник сам свою гонку уничтожит и приедет позади. Все так и произошло, просто браво его дальновидности.
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Даже не знаю что и сказать, так то пофиг 1 очко, 0 очков, мерс в такое жалкое посмешище превратился. Хорошие обновления привезли, сразу видно как корыто прибавило лол.
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Сэр Льюис, браво!! Лучший. Величайший. Мегаталант. Тащит корыто. Все остальные фоном на горизонте.
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Судя по твоим комментариям ты какой-то личный расист Хэмилтона. Это диагноз для тебя похоже😂
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Ответ orkolm
О чем речь? О защите Переса? Хэмилтон про него ничего плохого после гонки, вроде, не высказывался. А если про Макса. Ну так там обоюдно. Льюис его проучил его же методами в Британии. После чего весь РБ не отпускало и они недели две "ныли"
Да пипец они там ныли. А максимка так не затыкался верещал))
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Ответ grag68
Да пипец они там ныли. А максимка так не затыкался верещал))
Но есть нюанс. Макс выиграл титул в борьбе против космовозки, а Хэм проиграл на космовозке) как вспомню гран-при Бразилии 21, самую космовозную гонку в истории Ф1. Так понять не могу, как можно было на том мерсе слить чемпионство?)
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Ответ grag68
Льюис повеселился от души, гоняет в своё удовольствие. А год назад на спринты вообще забивал
Машина не позволяет бороться за что-то серьезное, можно и веселиться. :)
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