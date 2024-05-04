Льюис Хэмилтон о борьбе с Магнуссеном: «Мне нравятся жесткие гонки, жесткая борьба. Лично я никакого разочарования не испытываю»

Хэмилтон похвалил Магнуссена за жесткую оборону позиции.

Пилот « » боролся с Магнуссеном за попадание в очковую зону по ходу спринта перед Гран-при Майами. И в итоге так и не сумел добиться желаемого, поскольку пропустил вперед Юки Цуноду, пусть и обогнав . Уже после гонки Хэмилтон получил 20-секундный штраф на превышение скорости на пит-лейн.

«Думаю, с его стороны это было весьма откровенное заявление – и мне кажется, что это здорово! У нас была хорошая гонка, хорошая борьба. В некоторых местах мы ходили по грани и даже немного заступали за нее, но это мне как раз и нравится.

Мне нравятся жесткие гонки, жесткая борьба. Так что лично я никакого разочарования не испытываю. Именно так вы и должны действовать, как команда. Так что я могу сказать лишь – браво», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось в спринте на Гран-при Майами: завал на четырех от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде