Льюис Хэмилтон о борьбе с Магнуссеном: «Мне нравятся жесткие гонки, жесткая борьба. Лично я никакого разочарования не испытываю»
Хэмилтон похвалил Магнуссена за жесткую оборону позиции.
Пилот «Мерседеса» боролся с Магнуссеном за попадание в очковую зону по ходу спринта перед Гран-при Майами. И в итоге так и не сумел добиться желаемого, поскольку пропустил вперед Юки Цуноду, пусть и обогнав Магнуссена. Уже после гонки Хэмилтон получил 20-секундный штраф на превышение скорости на пит-лейн.
«Думаю, с его стороны это было весьма откровенное заявление – и мне кажется, что это здорово! У нас была хорошая гонка, хорошая борьба. В некоторых местах мы ходили по грани и даже немного заступали за нее, но это мне как раз и нравится.
Мне нравятся жесткие гонки, жесткая борьба. Так что лично я никакого разочарования не испытываю. Именно так вы и должны действовать, как команда. Так что я могу сказать лишь – браво», – рассказал Хэмилтон.
Что случилось в спринте на Гран-при Майами: завал на четырех от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде
Рассел молодец, не напрягался лишний раз, потому что знал, что идиот его напарник сам свою гонку уничтожит и приедет позади. Все так и произошло, просто браво его дальновидности.