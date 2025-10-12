  • Спортс
  • 20 секунд уделили девушкам пилотов в трансляции Гран-при Сингапура. Сайнс жаловался, что «Ф-1» «перебарщивает» с показом подруг
5

20 секунд уделили девушкам пилотов в трансляции Гран-при Сингапура. Сайнс жаловался, что «Ф-1» «перебарщивает» с показом подруг

Данные не подтверждают, что «Ф-1» часто показывает девушек гонщиков и селебрити.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс сетовал на то, что «Формула-1» «перебарщивает с показом в кадре подруг гонщиков и разных знаменитостей».

Издание PlanetF1 проанализировало все моменты на Гран-при Сингапура, когда трансляция отвлекалась от происходящего на трассе в прямом эфире. Из 30 таких случаев 13 оказались повторами обгонов и других событий на треке, 11 – переключениями на ключевых сотрудников команд. Кроме того, в трансляции дважды показали зрителей на трибунах, дважды – спутниц пилотов (Сайнса и Ландо Норриса из «Макларена») и один раз – семью гонщика (Ланса Стролла из «Астон Мартин»).

Всего подругам спортсменов уделили 20 секунд из 1 часа 44 минут.

Портал напоминает, что показ партнеров пилотов не является чем-то новым для «Ф-1» и практиковался еще в 1990-е. По информации СМИ, политика ФОМ по освещению селебрити в трансляциях не менялась.

Сайнс, как и его соотечественник Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», также жаловался на то, что зрители не увидели ключевые моменты в прямом эфире – в частности, погоню испанского ветерана за пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном. PlanetF1 отмечает, что данный эпизод происходил в самом конце заезда и совпал по времени с победным финишем гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла и завоеванием «Маклареном» второго Кубка конструкторов подряд.

Алонсо раскритиковал «Формулу-1» за показ Гран-при Сингапура

Карлос Сайнс: «В трансляцию Гран-при Сингапура не попал ни один из моих обгонов. «Ф-1» перебарщивает с показом знаменитостей и подруг гонщиков»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
