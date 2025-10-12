Марио Андретти: «Тут же возьму Леклера в «Кадиллак», если он захочет сменить команду»

Андретти готов избавить Леклера от «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1978 года и директор новой команды «Кадиллак» Марио Андретти признался, что является поклонником пилота «Феррари» Шарля Леклера .

«Я большой фанат Леклера. Если однажды он действительно захочет сменить команду, я тут же возьму его в «Кадиллак », – сообщил Марио.

В последние недели ходили слухи о переговорах монегаска с другими коллективами и недовольстве Шарлем со стороны инженеров.

