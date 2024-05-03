Макс Ферстаппен: «€150 млн от «Мерседеса» не сыграют решающей роли, важна скорость»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Ферстаппен сообщил, что «Мерседес» не может переманить его лишь деньгами.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о том, что исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф предлагает ему зарплату в 150 миллионов евро в год.

«Ну, в данный момент мое будущее связано с «Ред Булл».

В конце концов, даже, предположим, это так, 150 миллионов – деньги не сыграют решающей роли при переходе куда-то. Я и так доволен своей зарплатой. Важна скорость. Я понимаю, что буду сердиться на себя, если стану ехать на пятом или шестом местах. В конечном счете все решает скорость. Все это знают. Тото тоже это знает», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Майами.

Макс также высказался об оптимистичном настрое Вольффа:

«Полагаю, всем нужно сохранять оптимизм и с надеждой смотреть на вещи. Но в данный момент я могу сказать, что хочу остаться в команде, потому что верю в проект. Однако не только в спорте, но и в целом в жизни никогда не знаешь, что случится в будущем».

Нидерландец поведал, что не размышляет о переходе на новый технический и моторный регламенты в 2026 году:

«Пока что нет. Я не слишком много думаю об этом в данный момент. Столько всего происходит в этом году, и я хочу выступать хорошо. В следующем сезоне тоже – есть отличные шансы здорово себя проявить. В этом плане до 2026-го еще достаточно далеко».

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8 комментариев
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Ответ Клименко
Красавчик Макс, настоящий гонщик. Не то что Сер, для которого гонки лишь способ накопить побольше богатства и славы
В объективной реальности они оба настоящие гонщики)
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Ответ Eclipse7
Вольф с катушек съехал, если правда про 150 лямов
Представляешь скилл Макса, что ему без суперпопулярного инстаграмма и танцулек со звездульками готовы платить такие деньги. Там не только Вольф решает, а Инеос и Мерс
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Ответ Eclipse7
Вольф с катушек съехал, если правда про 150 лямов
Ну после Хэмилтона со 100 млн от Феррари, 150 млн за Ферстаппена, как за более сильного пилота, смотрятся вполне нормально.
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Вольф с катушек съехал, если правда про 150 лямов
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Напомнило 12 стульев.

За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести… А за двести пятьдесят продам.
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5-6 место не для него, ему самовозку подавай и вторика напарника, даже интересно было бы представить Максика в роли пилота мерса в последние 3 ведрогода, с этим ведром 5-6 место это хороший результат.
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