  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Серхио Перес: «Переходя в «Ред Булл», гонщику приходится адаптироваться к стилю пилотажа Ферстаппена»
3

Серхио Перес: «Переходя в «Ред Булл», гонщику приходится адаптироваться к стилю пилотажа Ферстаппена»

Перес рассказал о трудностях выступлений за «Ред Булл».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес отметил, что любой пилот, который станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл», столкнется с серьезным вызовом.

По словам Переса, болид «Ред Булл» отличается специфическими характеристиками и для того, чтобы оптимально им управлять, пилоту приходится адаптировать свой пилотаж под предпочтения Макса Ферстаппена, которым зачастую следует команда в работе над машиной.

«Гонщику очень трудно постоянно думать о том, как ему управлять болидом. Потому что это должно происходить автоматически, инстинктивно. Если гонщик будет постоянно об этом думать, с его перспективами все станет ясно.

Гонщику [переходя в «Ред Булл»] приходится адаптироваться к стилю пилотажа Макса Ферстаппена. Не то чтобы болид был плохим, совсем нет. Но у него очень специфический баланс, и если ты не будешь управлять машиной именно так, как это делает Макс, ты не покажешь никакой скорости.

Люди, которые смотрят на эту ситуацию со стороны, очень мало чего понимают. И дело даже не в том, чтобы быть быстрым, а в том, чтобы справляться с давлением, соответствовать ожиданиям. А это очень сложно. Вот почему я говорю о том, что ни один гонщик не может думать о том, что он перейдет в «Ред Булл» и все будет идти гладко», – рассказал Перес.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoСерхио Перес
logoФормула-1
Кадиллак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Берни Экклстоун о 95-летии: «У меня было 4 настоящих друга, Бриаторе – единственный, кто все еще жив»
7 минут назад
Серхио Перес о переходе в «Кадиллак»: «Я весьма воодушевлен, поскольку считаю, что по-прежнему способен очень многое дать «Ф-1»
24 минуты назад
Джонни Херберт: «Пиастри никогда нельзя списывать. Оскару не нужно ничего менять, он не растерял качества»
35 минут назад
Джордж Расселл готов в будущем выступать вместе с Ферстаппеном: «Напарники не обязательно должны быть лучшими друзьями»
56 минут назад
Цунода может стать резервистом «Астон Мартин» несмотря на подписание Кроуфорда (GP Blog)
сегодня, 11:24
Ральф Шумахер о том, что Норрису «дарят титул»: «Полная чушь, абсурд. Браун не занимает ничью сторону – слышал от надежного источника»
сегодня, 11:07
«Феррари» не продлит контракт с Хэмилтоном на 2027-й, считают «влиятельные лица» «Ф-1» (ESPN)
сегодня, 10:36
Брандл и Вильнев согласились, что Леклера следовало наказать в Мексике, но разошлись в оценке действий Ферстаппена на старте
сегодня, 10:05
Чандок предложил поменять конфигурацию первых поворотов в Мехико из-за постоянных срезок
сегодня, 09:37Фото
Владимир Башмаков о VSC в Мексике: «Если знать правила, все понятно, и нет никакой теории заговора»
сегодня, 09:19
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50