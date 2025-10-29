Серхио Перес: «Переходя в «Ред Булл», гонщику приходится адаптироваться к стилю пилотажа Ферстаппена»

Перес рассказал о трудностях выступлений за «Ред Булл».

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес отметил, что любой пилот, который станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл », столкнется с серьезным вызовом.

По словам Переса, болид «Ред Булл» отличается специфическими характеристиками и для того, чтобы оптимально им управлять, пилоту приходится адаптировать свой пилотаж под предпочтения Макса Ферстаппена, которым зачастую следует команда в работе над машиной.

«Гонщику очень трудно постоянно думать о том, как ему управлять болидом. Потому что это должно происходить автоматически, инстинктивно. Если гонщик будет постоянно об этом думать, с его перспективами все станет ясно.

Гонщику [переходя в «Ред Булл»] приходится адаптироваться к стилю пилотажа Макса Ферстаппена. Не то чтобы болид был плохим, совсем нет. Но у него очень специфический баланс, и если ты не будешь управлять машиной именно так, как это делает Макс, ты не покажешь никакой скорости.

Люди, которые смотрят на эту ситуацию со стороны, очень мало чего понимают. И дело даже не в том, чтобы быть быстрым, а в том, чтобы справляться с давлением, соответствовать ожиданиям. А это очень сложно. Вот почему я говорю о том, что ни один гонщик не может думать о том, что он перейдет в «Ред Булл» и все будет идти гладко», – рассказал Перес.

