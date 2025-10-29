  • Спортс
  • Ральф Шумахер о том, что Норрису «дарят титул»: «Полная чушь, абсурд. Браун не занимает ничью сторону – слышал от надежного источника»
8

Шумахер раскритиковал свист в адрес Норриса и теории заговора о «Макларене».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал версию, предложенную мексиканским журналистом: гонщика «Макларена» Ландо Норриса освистали после победы на Гран-при Мехико потому, что команда якобы «дарит» ему титул в борьбе с напарником Оскаром Пиастри.

«Эта теория – полная чушь, извините. Абсурд. Ландо потом сам очень хорошо объяснил.

Дело не только в одном случае, и я бы сказал, что речь чуть ли не о буллинге. Считаю невероятным, что подобное распространяется в прессе прямо сейчас. Столько чепухи циркулирует.

Я слышал от надежного источника, что Зак Браун не занимает ничью сторону, ему все равно. Если побеждает кто-то из его пилотов, конкретное имя не играет роли. Он бизнесмен. Каким бы приятным он ни казался, на самом деле он жесткий человек», – заявил Ральф.

Почему Норриса освистали на подиуме «Ф-1» после победы в Мексике?

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
