Джонни Херберт: «Пиастри никогда нельзя списывать. Оскару не нужно ничего менять, он не растерял качества»

Херберт дал совет Пиастри на фоне неудач гонщика.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт прокомментировал неуверенные выступления Оскара Пиастри и потерю гонщиком «Макларена» лидерства в чемпионате.

«На преследователе всегда меньше давления. Но они [с Ландо Норрисом ] очень и очень близки.

Не нужно ничего менять, ведь разве он растерял качества, которые были у него в начале года? Точно нет. Разве какой-либо из великих пилотов «Формулы-1» выигрывал все гонки сезона? Нет. Так не работает.

Но необходимо собрать все воедино в этом «пузыре» «Макларена» и быть готовым, когда все сойдется. В данный момент этого не происходит.

Оскара никогда нельзя списывать. Просто нужно собрать все кусочки пазла. Когда ты не конца чувствуешь машину, этого не происходит – даже такого пилота как Макс [Ферстаппен]. Как было в Мексике.

Но когда ты уверен в болиде, то можешь давать результат и справляться с давлением. Просто надо заниматься своей гонкой, своим уик-эндом и надеяться, что в итоге окажешься в гораздо более сильном положении – и, пожалуй, это станет сюрпризом и заставит тебя улыбнуться, когда уик-энд сложится хорошо.

Так что не считаю, что нужно менять что-то конкретно, если говорить о гоночных вещах.

Если мы не можем его «прочитать», но и напарники тоже. Это мощный инструмент в его распоряжении», – подчеркнул эксперт.

