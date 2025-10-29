  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джонни Херберт: «Пиастри никогда нельзя списывать. Оскару не нужно ничего менять, он не растерял качества»
0

Джонни Херберт: «Пиастри никогда нельзя списывать. Оскару не нужно ничего менять, он не растерял качества»

Херберт дал совет Пиастри на фоне неудач гонщика.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт прокомментировал неуверенные выступления Оскара Пиастри и потерю гонщиком «Макларена» лидерства в чемпионате.

«На преследователе всегда меньше давления. Но они [с Ландо Норрисом] очень и очень близки.

Не нужно ничего менять, ведь разве он растерял качества, которые были у него в начале года? Точно нет. Разве какой-либо из великих пилотов «Формулы-1» выигрывал все гонки сезона? Нет. Так не работает.

Но необходимо собрать все воедино в этом «пузыре» «Макларена» и быть готовым, когда все сойдется. В данный момент этого не происходит.

Оскара никогда нельзя списывать. Просто нужно собрать все кусочки пазла. Когда ты не конца чувствуешь машину, этого не происходит – даже такого пилота как Макс [Ферстаппен]. Как было в Мексике.

Но когда ты уверен в болиде, то можешь давать результат и справляться с давлением. Просто надо заниматься своей гонкой, своим уик-эндом и надеяться, что в итоге окажешься в гораздо более сильном положении – и, пожалуй, это станет сюрпризом и заставит тебя улыбнуться, когда уик-энд сложится хорошо.

Так что не считаю, что нужно менять что-то конкретно, если говорить о гоночных вещах.

Если мы не можем его «прочитать», но и напарники тоже. Это мощный инструмент в его распоряжении», – подчеркнул эксперт.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Почему Норриса освистали на подиуме «Ф-1» после победы в Мексике?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoДжонни Херберт
logoГран-при Мексики
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гонщица Вилларс подала иск против ФИА и требует приостановить безальтернативные выборы президента
1 минуту назад
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о Пиастри в Мексике: «Не пилотаж потенциального чемпиона. В отличие от гонки Норриса»
32 минуты назад
Шарль Леклер о шансах на 2-е место в Кубке конструкторов: «Если судить по двум последним Гран-при, «Феррари» сумеет это сделать»
33 минуты назад
Колапинто продолжит выступать за «Альпин» в сезоне-2026 (AMuS)
59 минут назад
Джолион Палмер: «Мне не нравится, когда 5 болидов срезают 1-й поворот в Мексике. Хотел бы, чтобы ситуация изменилась в 2026-м»
сегодня, 14:21
Жак Вильнев: «Хэмилтон заслуживал штрафа. Он вернулся на трассу в ста метрах впереди и просто сохранил это преимущество»
сегодня, 14:20
Джеймс Воулз: «Гонка Сайнса была закончена после первого поворота»
сегодня, 13:49
Мартин Брандл: «Аджара не стоит переводить в «Ред Булл» – нужен еще сезон»
сегодня, 13:37
Ральф Шумахер: «Ситуация для Пиастри начинает меняться, гонщик явно не всем доволен»
сегодня, 13:18
Берни Экклстоун о 95-летии: «У меня было 4 настоящих друга, Бриаторе – единственный, кто все еще жив»
сегодня, 13:04
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50