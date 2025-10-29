  • Спортс
Цунода может стать резервистом «Астон Мартин» несмотря на подписание Кроуфорда (GP Blog)

Цунода может стать резервным пилотом «Астон Мартин».

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода сохраняет шансы на то, чтобы остаться в «Формуле-1» даже в случае потери места в австрийской команде.

По информации GP Blog, Цунода все еще может остаться в числе основных участников чемпионата и получить место в «Рейсинг Буллз» в следующем году. Утверждается, что выбор между ним и Лиамом Лоусоном в «Ред Булл» пока не сделали.

При этом даже в случае потери места в системе «Ред Булл» Цунода сохраняет хорошие шансы на то, чтобы стать резервным пилотом «Астон Мартин». Отмечается, что подписание на роль резервиста Джека Кроуфорда не повлияет на перспективы Цуноды стать вторым резервным пилотом «Астон Мартин», если возможность такого перехода возникнет.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
