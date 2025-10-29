  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл готов в будущем выступать вместе с Ферстаппеном: «Напарники не обязательно должны быть лучшими друзьями»
3

Джордж Расселл готов в будущем выступать вместе с Ферстаппеном: «Напарники не обязательно должны быть лучшими друзьями»

Расселл готов стать напарником Ферстаппена в будущем.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о том, что был бы рад возможности попробовать свои силы в соперничестве с Максом Ферстаппеном, выступая с четырехкратным чемпионом за одну команду.

По словам Расселла, их натянутые отношения вряд ли бы могли чем-то помешать выступлению за одну команду.

«Жизнь коротка. И мы все взрослые люди. Мы все учимся на полученном опыте. И напарники не обязательно должны быть лучшими друзьями.

Айртон Сенна и Ален Прост никогда не были лучшими друзьями, но это не мешало им занимать 1-2 места. То же самое с Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. Понятно, что бывают и исключения – наиболее ярким можно назвать Льюиса и Фернандо Алонсо в 2007 году. Но и тогда Льюис должен был выигрывать титул.

Так что да, Макс, безусловно, невероятный гонщик. Никто этого не отрицает. И это как раз та причина, по которой я был бы рад с ним сразиться. Ведь мы считаем себя лучшими.

При этом я не вижу причин, по которым сам Макс мог бы быть против. Хотя…в данном случае для него ситуация менее выгодная. Примерно как когда я был напарником Льюиса. Если он побеждал меня – в этом не было ничего неожиданного. Если же я побеждал его – для Льюиса это было крупным поражением. Или то же можно сейчас сказать про меня и Кими Антонелли», – рассказал Расселл.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoАйртон Сенна
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoАлен Прост
logoМерседес
logoНико Росберг
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Берни Экклстоун о 95-летии: «У меня было 4 настоящих друга, Бриаторе – единственный, кто все еще жив»
7 минут назад
Серхио Перес о переходе в «Кадиллак»: «Я весьма воодушевлен, поскольку считаю, что по-прежнему способен очень многое дать «Ф-1»
24 минуты назад
Джонни Херберт: «Пиастри никогда нельзя списывать. Оскару не нужно ничего менять, он не растерял качества»
35 минут назад
Серхио Перес: «Переходя в «Ред Булл», гонщику приходится адаптироваться к стилю пилотажа Ферстаппена»
сегодня, 11:46
Цунода может стать резервистом «Астон Мартин» несмотря на подписание Кроуфорда (GP Blog)
сегодня, 11:24
Ральф Шумахер о том, что Норрису «дарят титул»: «Полная чушь, абсурд. Браун не занимает ничью сторону – слышал от надежного источника»
сегодня, 11:07
«Феррари» не продлит контракт с Хэмилтоном на 2027-й, считают «влиятельные лица» «Ф-1» (ESPN)
сегодня, 10:36
Брандл и Вильнев согласились, что Леклера следовало наказать в Мексике, но разошлись в оценке действий Ферстаппена на старте
сегодня, 10:05
Чандок предложил поменять конфигурацию первых поворотов в Мехико из-за постоянных срезок
сегодня, 09:37Фото
Владимир Башмаков о VSC в Мексике: «Если знать правила, все понятно, и нет никакой теории заговора»
сегодня, 09:19
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50