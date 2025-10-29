Джордж Расселл готов в будущем выступать вместе с Ферстаппеном: «Напарники не обязательно должны быть лучшими друзьями»

Расселл готов стать напарником Ферстаппена в будущем.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал о том, что был бы рад возможности попробовать свои силы в соперничестве с Максом Ферстаппеном , выступая с четырехкратным чемпионом за одну команду.

По словам Расселла, их натянутые отношения вряд ли бы могли чем-то помешать выступлению за одну команду.

«Жизнь коротка. И мы все взрослые люди. Мы все учимся на полученном опыте. И напарники не обязательно должны быть лучшими друзьями.

Айртон Сенна и Ален Прост никогда не были лучшими друзьями, но это не мешало им занимать 1-2 места. То же самое с Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. Понятно, что бывают и исключения – наиболее ярким можно назвать Льюиса и Фернандо Алонсо в 2007 году. Но и тогда Льюис должен был выигрывать титул.

Так что да, Макс, безусловно, невероятный гонщик. Никто этого не отрицает. И это как раз та причина, по которой я был бы рад с ним сразиться. Ведь мы считаем себя лучшими.

При этом я не вижу причин, по которым сам Макс мог бы быть против. Хотя…в данном случае для него ситуация менее выгодная. Примерно как когда я был напарником Льюиса. Если он побеждал меня – в этом не было ничего неожиданного. Если же я побеждал его – для Льюиса это было крупным поражением. Или то же можно сейчас сказать про меня и Кими Антонелли», – рассказал Расселл.

