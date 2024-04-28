Экс-инженер «Феррари» Кнорс о Ньюи и «Ред Булл»: «Когда из команды уходит фигура такого масштаба, у его подчиненных всегда начинают появляться сомнения»

Экс-инженер « » опасается развала «Ред Булл» после ухода Ньюи.

По мнению Эрнеста Кнорса, который также имеет опыт работы в «БМВ-Заубере», в том случае, если все-таки покинет «Ред Булл», это может нанести очень серьезный удар по всей организации и структуре «Ред Булл».

Норс сравнил это с тем, что случилось с «Феррари» после ухода Михаэля Шумахера и :

«Я и сам проходил через такое, работая в «Феррари». Однажды наступил момент, когда период выступлений за «Феррари» подошел к концу, а затем ушел и Росс Браун.

Когда из команды уходит фигура такого масштаба, уходит лидер, ты всегда начинаешь задаваться вопросом – а к чему это приведет в дальнейшем?

И такая ситуация заставляет людей – механиков, инженеров и так далее, – с большей охотой изучать предложения из других команд. В команде, которая долгое время выступает на самом высоком уровне, при возникновении такой ситуации это происходит всегда.

В какой-то момент сотрудники начинают оглядываться по сторонам – возможно, не специалисты высшего звена, а чуть ниже. И думать – какие у них могут возникнуть возможности, есть ли вакансии в других командах, где они могли бы подняться на ступеньку выше?»

Кнорс также уверен, что большое влияние технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше на проектирование и постройку чемпионских болидов не будет иметь кардинального значения для других сотрудников в случае ухода Ньюи:

«То, что влияние Ваше на создание болида может быть выше [чем у Ньюи], на самом деле не так уж важно. Когда из команды уходит фигура такого масштаба, у его подчиненных всегда начинают появляться сомнения. И это создает беспорядок в работе организации».

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?