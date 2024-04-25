«Ф-1» отложила решение о смене системы начисления очков в 2025 году

Теги Гран-при Китая ФИА Формула-1 регламент Авто

Комиссия «Ф-1» не стала принимать решение о новой системе начисления очков.

Предполагается, что с сезона-2025 очки будут начислять не десяти лучшим пилотам по итогам каждого Гран-при, а 12.

На этапе в Китае команды высказывались в поддержку идеи. Тем не менее, на последнем заседании Комиссии «Формула-1», ФИА и коллективы взяли паузу, чтобы тщательнее проанализировать ситуацию, подтвердили в Федерации.

У Комиссии осталось достаточно времени, чтобы внести изменения в спортивный регламент 2025 года. Вопрос вновь поднимут на одном из заседаний в течение сезона.

«Ф-1» обсудит новую систему начисления очков с 2025 года (Autosport)

Марко поддержал присуждение очков топ-12: «Если у больших команд нет технических проблем, а у Стролла нормальный день, для других ничего не остается»

3 комментария
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Надо как в MotoGP.
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Правильное решение.Лучше подумать вместо того чтобы раздавать оски.
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