Марко поддержал присуждение очков топ-12: «Если у больших команд нет технических проблем, а у Стролла нормальный день, для других ничего не остается»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко регламент Ланс Стролл Авто

Марко выступил за то, чтобы выписывать очки 12 лучшим пилотам каждого Гран-при.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о возможной смене системы начисления очков с 2025 года.

«В «Формуле-1» идут разговоры о том, чтобы присуждать очки топ-12, а не топ-10, как сегодня. Причина в том, что сформировались две группы. Если у пилотов из пяти больших команд нет технических проблем, а у господина Стролла нормальный день, для других пяти коллективов ничего не остается.

Потолок расходов сблизил пелотон, что привело к крайне захватывающей борьбе в средней группе. Какая-то награда за это должна быть. Если десять гонщиков настолько упорно сражаются, но не получают шанс на очки, то, наверное, пора что-то менять.

Кроме того, мы видим невероятную надежность. Раньше лидер дважды обгонял пилота на 15-й позиции на круг. Сегодня это не так. Поэтому я считаю, что очки за попадание в топ-12 – шаг в верном направлении», – заявил Марко.

«Ф-1» обсудит новую систему начисления очков с 2025 года (Autosport)

Мартин Брандл против введения новой системы начисления очков: «Не нужно превращать «Ф-1» в лотерею, где каждому должен достаться какой-то приз»

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Фанат спорта01
Вообще было бы неплохо изменить распределения очков полностью. 35-30-25-22-20-18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
шаг от второго к 3 должен быть меньше, чем от 1 к 2, например 3 очка
+2
0
+2
Вообще было бы неплохо изменить распределения очков полностью.
35-30-25-22-20-18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
+2
-1
+1
"Господин Стролл":)
+1
0
+1
Ответ Фанат спорта01
Во многих других гоночных сериях,да и в других видах спорта разница по очкам между первой тройкой одинаковое. В Ф1 раньше тоже было так. 10-8-6.
Не было такого 10-8-6. Всегда было 10-6-4-3-2-1
+1
-1
0
Ответ Вадим flanec
Не было такого 10-8-6. Всегда было 10-6-4-3-2-1
10-8-6-5-4-3-2-1.
С 2003 до 2009 года.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий