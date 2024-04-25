Марко поддержал присуждение очков топ-12: «Если у больших команд нет технических проблем, а у Стролла нормальный день, для других ничего не остается»

Марко выступил за то, чтобы выписывать очки 12 лучшим пилотам каждого Гран-при.

Советник « » поделился мнением о возможной смене системы начисления очков с 2025 года.

«В «Формуле-1» идут разговоры о том, чтобы присуждать очки топ-12, а не топ-10, как сегодня. Причина в том, что сформировались две группы. Если у пилотов из пяти больших команд нет технических проблем, а у господина нормальный день, для других пяти коллективов ничего не остается.

Потолок расходов сблизил пелотон, что привело к крайне захватывающей борьбе в средней группе. Какая-то награда за это должна быть. Если десять гонщиков настолько упорно сражаются, но не получают шанс на очки, то, наверное, пора что-то менять.

Кроме того, мы видим невероятную надежность. Раньше лидер дважды обгонял пилота на 15-й позиции на круг. Сегодня это не так. Поэтому я считаю, что очки за попадание в топ-12 – шаг в верном направлении», – заявил Марко.

«Ф-1» обсудит новую систему начисления очков с 2025 года (Autosport)

Мартин Брандл против введения новой системы начисления очков: «Не нужно превращать «Ф-1» в лотерею, где каждому должен достаться какой-то приз»