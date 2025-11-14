Джеймс Воулз: «Горжусь Колапинто – Франко заслужил место в «Альпин» в 2026-м»

Босс «Уильямса» гордится экс-пилотом команды Колапинто.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз прокомментировал выступления Франко Колапинто в 2025 году и продление контракта между гонщиком и «Альпин»

Аргентинец провел половину сезона-2024 за британскую команду.

«Я очень горжусь его выступлениями, уж точно в последних, скажем, семи гонках. Он действительно перевернул ситуацию, на мой взгляд. Он демонстрирует миру выступления, которые показывал в «Уильямсе».

Считаю, он заслужил свое место на следующий сезон, и я был невероятно горд им, когда об этом объявили.

Наш спорт никогда не был в таком хорошем состоянии, и у Франко огромное количество болельщиков. На мой взгляд, он заслужил место своими выступлениями, но в то же время приносит пользу нашему спорту. Его ждет светлое будущее, надо двигаться год за годом», – отметил Джеймс.

