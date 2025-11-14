Хэмилтон посетил базу «Феррари», команда выложила фото тату «Преданность» на руке Льюиса

«Феррари» рассказала о работе Хэмилтона после критики Элканна.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон посетил базу команды в Маранелло.

«Снова на базе, идет тонкая настройка перед заключительными этапами сезона-2025», – написала Скудерия в соцсетях.

Коллектив выложил фото гонщика с сотрудниками, а также татуировку британца с надписью «Преданность».

Ранее президент «Феррари» Джон Элканн сообщил, что в команде есть гонщики, которым «надо сосредоточиться на пилотаже и меньше говорить». Скудерии «нужны пилоты, которые думают не о себе, а о «Феррари», подчеркнул босс.

Фото: соцсети команды «Феррари»