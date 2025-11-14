Жак Вильнев о критике Элканна: «Таков путь «Феррари», похоже. Надо помнить, как все закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем»

Вильнев вспомнил об истории «Феррари» после слов Элканна о пилотах.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев посчитал неконструктивной критику президента «Феррари» Джона Элканна в адрес Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера , которым, по мнению их босса, следует «меньше говорить».

«Мы не должны удивляться. Надо помнить, как все закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем . Похоже, это тренд в «Феррари». «Феррари» превыше всего. И «Феррари» всегда будет защищать «Феррари».

Я не видел какие-либо комментарии пилотов, которые бы вредили команде. Их делает председатель правления, но в этом случае после победы в WEC . Полагаю, он указывает на то, какая замечательная команда в WEC в сравнении с «Ф-1». Но это другой уровень.

Заявление в некотором смысле шокировало, но, похоже, таков путь «Феррари», если обратиться к прошлом. Многие гонщики сломали там зубы – большая часть пилотов с характером. Это странная среда.

Этап в Бразилии сложился плохо – не потому, что темпа не хватало или пилоты выступали плохо. Высказывание стало неожиданностью и связано исключительно с победой в WEC.

Пилоты с характером, которые способны думать, помогают команде двигаться вперед. Они не маленькие роботы, которые будут делать все, что ты хочешь, по мановению пальца.

В наше время все раздувается, в том числе из-за социальных сетей, к словам приковывается слишком большое внимание. Но я не понимаю, как такие комментарии могут пойти на пользу и тем более создать позитивный настрой, ведь всегда казалось, что гонщики и команда едины. Оба пилота призвали к единству в соцсетях.

Разумеется, энергия в «Феррари» не лучшая, и это неудивительно. Команда годами не побеждает. Проблема в следующем: когда высказываешься в прессе, начинается грязь, и ничего хорошего в этом нет. Надо действовать осторожно, ведь это скользкая дорожка. Надеюсь, все успокоится, ведь мы видели, что происходило с Простом, Мэнселлом и практически каждым гонщиком с характером в «Феррари», – высказался канадец.

