  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев о критике Элканна: «Таков путь «Феррари», похоже. Надо помнить, как все закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем»
16

Жак Вильнев о критике Элканна: «Таков путь «Феррари», похоже. Надо помнить, как все закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем»

Вильнев вспомнил об истории «Феррари» после слов Элканна о пилотах.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев посчитал неконструктивной критику президента «Феррари» Джона Элканна в адрес Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера, которым, по мнению их босса, следует «меньше говорить».

«Мы не должны удивляться. Надо помнить, как все закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем. Похоже, это тренд в «Феррари». «Феррари» превыше всего. И «Феррари» всегда будет защищать «Феррари».

Я не видел какие-либо комментарии пилотов, которые бы вредили команде. Их делает председатель правления, но в этом случае после победы в WEC. Полагаю, он указывает на то, какая замечательная команда в WEC в сравнении с «Ф-1». Но это другой уровень.

Заявление в некотором смысле шокировало, но, похоже, таков путь «Феррари», если обратиться к прошлом. Многие гонщики сломали там зубы – большая часть пилотов с характером. Это странная среда.

Этап в Бразилии сложился плохо – не потому, что темпа не хватало или пилоты выступали плохо. Высказывание стало неожиданностью и связано исключительно с победой в WEC.

Пилоты с характером, которые способны думать, помогают команде двигаться вперед. Они не маленькие роботы, которые будут делать все, что ты хочешь, по мановению пальца.

В наше время все раздувается, в том числе из-за социальных сетей, к словам приковывается слишком большое внимание. Но я не понимаю, как такие комментарии могут пойти на пользу и тем более создать позитивный настрой, ведь всегда казалось, что гонщики и команда едины. Оба пилота призвали к единству в соцсетях.

Разумеется, энергия в «Феррари» не лучшая, и это неудивительно. Команда годами не побеждает. Проблема в следующем: когда высказываешься в прессе, начинается грязь, и ничего хорошего в этом нет. Надо действовать осторожно, ведь это скользкая дорожка. Надеюсь, все успокоится, ведь мы видели, что происходило с Простом, Мэнселлом и практически каждым гонщиком с характером в «Феррари», – высказался канадец.

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!

Лео Туррини о критике Элканна: «Феррари» не выигрывала с 2007-го точно не из-за Алонсо, Феттеля, Леклера или Хэмилтона. Мы никогда не победим, если не поймем это»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
Найджел Мэнселл
logoWEC
logoСебастьян Феттель
logoЛьюис Хэмилтон
logoЖак Вильнев
logoФернандо Алонсо
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoАлен Прост
logoФормула-1
Джон Элканн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Чемпион MotoGP-2024 Мартин: «Дерьмовый год не определит мою карьеру»
вчера, 19:53
Даниил Квят об идеальном пилоте: «Обгоны и защита – Алонсо, настрой – я»
вчера, 19:35
Команду «Ф-1» «Феррари» оценили в 6,4 млрд долларов, стоимость «Мерседеса», «Макларена» и «Ред Булл» превысила отметку в 4 млрд (Sportico)
вчера, 18:57
Зак Браун: «Удивлен, насколько утилитарные отношения в некоторых командах между пилотами и боссами»
вчера, 18:18
Комиссия «Ф-1» разрешила пилотам менять номера и обновила требования к ливреям
вчера, 17:37
Зак Браун: «Норрис и Пиастри сердились только на меня и Стеллу, между пилотами ни разу не было разладов»
вчера, 16:59
Лоран Мекьес: «Цунода – невероятная личность, максимально искренний человек, символ для «Ред Булл» в болиде и вне его»
вчера, 15:30
Джеймс Воулз: «Горжусь Колапинто – Франко заслужил место в «Альпин» в 2026-м»
вчера, 14:58
Хэмилтон посетил базу «Феррари», команда выложила фото тату «Преданность» на руке Льюиса
вчера, 14:15Фото
Журналист Медланд: «Ферстаппен все еще может выиграть титул – Лас-Вегас будет играть ключевую роль»
вчера, 13:11
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото