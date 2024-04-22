Сардженту осталось 4 штрафных балла до дисквалификации на Гран-при, Алонсо набрал 6 баллов за месяц и приблизился к лидерам

Несколько гонщиков «Формулы-1» заработали штрафные баллы в Шанхае.

Лидера чемпионата по штрафным баллам – пилота « » – догнал представитель « » . На Гран-при Китая американцу выписали два очка за обгон в режиме машины безопасности.

Теперь на счету Переса и Сарджента по восемь баллов. Еще четыре штрафных пункта приведут к дисквалификации на один этап. Первые баллы Серхио и Логана «сгорят» в сентябре.

На второе место вышел Ланс Стролл, который также получил два штрафных балла за аварию с Даниэлем Риккардо из «РБ». У пилота «Астон Мартин» семь штрафных баллов за последние 12 месяцев.

На один пункт от Стролла отстает напарник , который заработал три балла в конце марта на Гран-при Австралии и еще три – в Китае за столкновение с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом.

Два балла выписали и гонщику «Хааса» Кевину Магнуссену за аварию с пилотом «РБ» Юки Цунодой (всего – пять штрафных очков).

У партнеров по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла по четыре балла за последний год, у всех остальных спортсменов – по три или менее.

Руководитель «Астон Мартин»: «Штраф Стролла очень суровый, решения стюардов не слишком последовательные»

Леклер опередил Норриса в рейтинге лучших гонщиков Гран-при Китая по версии The Race, Хюлькенберг – 5-й