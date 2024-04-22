Сардженту осталось 4 штрафных балла до дисквалификации на Гран-при, Алонсо набрал 6 баллов за месяц и приблизился к лидерам

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Несколько гонщиков «Формулы-1» заработали штрафные баллы в Шанхае.

Лидера чемпионата по штрафным баллам – пилота «Ред Булл» Серхио Переса – догнал представитель «Уильямса» Логан Сарджент. На Гран-при Китая американцу выписали два очка за обгон в режиме машины безопасности.

Теперь на счету Переса и Сарджента по восемь баллов. Еще четыре штрафных пункта приведут к дисквалификации на один этап. Первые баллы Серхио и Логана «сгорят» в сентябре.

На второе место вышел Ланс Стролл, который также получил два штрафных балла за аварию с Даниэлем Риккардо из «РБ». У пилота «Астон Мартин» семь штрафных баллов за последние 12 месяцев.

На один пункт от Стролла отстает напарник Фернандо Алонсо, который заработал три балла в конце марта на Гран-при Австралии и еще три – в Китае за столкновение с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом.

Два балла выписали и гонщику «Хааса» Кевину Магнуссену за аварию с пилотом «РБ» Юки Цунодой (всего – пять штрафных очков).

У партнеров по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла по четыре балла за последний год, у всех остальных спортсменов – по три или менее.

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6 комментариев
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Давай Логан не подведи добери ещё 4 балла хоть какого нибудь новичка на 1 ГП увидим в деле)
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ну реально тупорылые судьи.. Борьба Алонсо с Сайнсом у них по наказанию выше, чем таран Стролла Риккардо или выбивание конкурента из гонки, как сделал Мага против Цуноды. Это по 2 балла, Алонсо дали 3 ))
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Ответ GODZILLA
Давай Логан не подведи добери ещё 4 балла хоть какого нибудь новичка на 1 ГП увидим в деле)
может Сережа еще порадует)
как показывает практика, он способный
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Ответ Scorpio
может Сережа еще порадует) как показывает практика, он способный
Пока он подуспокоился, но все может быть)
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У ФИА кукуха поехала если они выставляют такие условия для гонок и борьбы в них. Очки дают даже за пузатые мелочи. У нас уже отдельный чемпионат образовался по штрафбаллам, что само по себе шизофрения.
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Ответ GODZILLA
Давай Логан не подведи добери ещё 4 балла хоть какого нибудь новичка на 1 ГП увидим в деле)
В Монако добьет до 12))), он там как слон в посудной лавке будет. А если повезет с дождем, то и на будущее задел сделает.
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