«Ф-1» не согласилась с критикой трансляций: «Если бы мы показывали только события на треке, то вы бы даже не знали, на какой трассе проходит гонка»

В «Ф-1» объяснили, почему в трансляциях уделяют внимание событиям вне трассы.

Директор «Ф-1» по трансляциям и медиа Дин Локк ответил на критику Карлоса Сайнса насчет трансляции Гран-при Сингапура .

Испанец посчитал, что вместо борьбы на трассы в показе гонки уделили слишком много внимания девушкам пилотов.

«Некоторые комментарии по этому поводу были вырваны из контекста. Во время гонки мы показывали происходящее вне трассы три раза – причем даже не во время каких-то важных событий на треке.

Мы отвечаем за то, чтобы передать всю атмосферу мероприятия: стараемся показать не только события на трассе, но и вокруг нее. Это включает кадры со стартовой решетки, фанатов или церемонию на подиуме.

Если бы мы показывали только события на треке, то вы бы даже не знали, на какой трассе проходит гонка. Нам повезло, что многие автодромы обладают собственной атмосферой – например, Абу-Даби, Остин или Монца. Нам нужно передать эту атмосферу», – сказал Локк.

«Ф-1» ответила на критику трансляции в Сингапуре: «Мы не показываем ничего, что вводит в заблуждение»

