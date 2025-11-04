0

Пато О’Уорд: «Буду шокирован, если не увижу Херту в «Формуле-1» в 2027-м»

О’Уорд полагает, что Херта перейдет в «Ф-1» в 2027-м.

Резервист «Макларена» и пилот команды в «Индикаре» Пато О’Уорд поделился мнением о переходе его коллеги Колтона Херты в «Формулу-2».

Предполагается, что сезон в «Ф-2» должен помочь Херте подготовиться к условиям в европейских гонках и к дальнейшему повышению в команду «Кадиллака» в «Ф-1».

«Он очень талантлив. В «Индикаре» он был отличным соперником, я желаю ему всего наилучшего. Мне кажется, я буду шокирован, если не увижу его в «Формуле-1» в 2027-м. Не думаю, что он бы пошел на такое [переход в «Ф-2»], если бы у него не было гарантий.

Я взволнован и очень хочу, чтобы он хорошо справился, ведь он будет представлять «Индикар». Думаю, он не один – многие поддерживают его и подталкивают к тому, чтобы он добился успеха в «Формуле-2» в следующем году и не только. Мы хотим увидеть его в «Формуле-1».

Это сложная задача. Там совершенно другие шины. Болид [«Ф-2»] гораздо хуже машины из «Индикара», так что с точки зрения возможностей машины и ощущений от пилотажа Колтон идет на понижение.

Как я сказал, буду шокирован, если узнаю, что он совершил такой переход просто так, ради участия. Я точно знаю… Ладно, я не знаю, но я очень надеюсь, что в случае успеха он получит место в «Формуле-1», ведь в противном случае он будет очень скучать по «Индикару». Я знаю, что так и будет», – сказал О’Уорд.

Колтон Херта: «Главное для меня в «Ф-2» – быть конкурентоспособным каждый раз, оказываясь за рулем болида»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Racer
Колтон Херта
logoМакларен
logoФормула-1
logoИндикар
Кадиллак
logoФормула-2
Патрисио О'Уорд
