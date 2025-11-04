  • Спортс
  • Берни Экклстоун: «Макларен» отдает предпочтение Норрису. Но титул выиграет Ферстаппен»
Берни Экклстоун: «Макларен» отдает предпочтение Норрису. Но титул выиграет Ферстаппен»

Экклстоун поделился мнением о претендентах на титул в сезоне-2025.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о борьбе за титул между Ландо Норрисом, Оскаром Пиастри и Максом Ферстаппеном.

«Во второй половине сезона «Макларен» отдает предпочтение Норрису. [В начале сезона] я думал, Пиастри легко выиграет титул, но в команде отдают предпочтение британскому пилоту. Он любит выступать на ТВ, любит камеры и говорить с журналистами. Подозреваю, для «Макларена» это более выгодный вариант.

Можно сказать, что Пиастри расстроен, он устал от этого, и его раздражают разговоры о «правилах папайи». Давление возрастает, и Пиастри испытывает раздражение из-за того, что больше не может побеждать так просто и что Норрис, очевидно, считается фаворитом в команде.  

Не сомневаюсь, [что Ферстаппен снова один из главных фаворитов в борьбе за титул]. У него отличная машина – «Ред Булл» хорошо постарался. Думаю, Макс выиграет. В нем есть что-то особенное, некое экстраординарное качество. Следующая гонка будет в Бразилии, где довольно переменчивые условия. Ферстаппен хорошо выступит там», – сказал Экклстоун.

Ферстаппен отправил отца в ралли – и теперь трюкачит на траве в «Ф-1». Совпадение?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
