Леклер опередил Норриса в рейтинге лучших гонщиков Гран-при Китая по версии The Race, Хюлькенберг – 5-й

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Леклера и Норриса включили в топ-3 пилотов в Шанхае.

Издание The Race определилось с сильнейшими гонщиками Гран-при Китая. После каждого этапа эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему по итогам всего уик-энда.

Первую строчку в рейтинге занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», компанию в тройке ему составили Шарль Леклер («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен»).

Высокую оценку получил пилотаж Нико Хюлькенберга, который принес «Хаасу» одно очко – немец стал пятым в списке. Гонщики «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон, по-прежнему не заработавшие ни одного балла в 2024 году, попали в топ-8.

Худшими пилотами признаны Юки Цунода, которого переиграл напарник по «РБ» Даниэль Риккардо, и Ланс Стролл из «Астон Мартин».

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Китая (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Пьер Гасли («Альпин»)
8. Эстебан Окон («Альпин»)
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
10. Алекс Албон («Уильямс»)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Серхио Перес («Ред Булл»)
13. Валттери Боттас («Заубер»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Оскар Пиастри («Макларен»)
16. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Юки Цунода («РБ»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
 

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6 комментариев
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Сайнс 4?
Серьезно? Это за разбитие болида в квале, где он чудом избежал дисквалификации? Или за спринт, где не будь это внутри командными терками получил бы штраф? Или за то что не сделал ни одного обгона до своего пит стопа к 17 кругу сливавший напарнику 8 секунд?

Алонсо уж точно должен быть выше него.
Норрис не второй видимо за позорище в спринте
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Ответ Scorpio
Сайнс 4? Серьезно? Это за разбитие болида в квале, где он чудом избежал дисквалификации? Или за спринт, где не будь это внутри командными терками получил бы штраф? Или за то что не сделал ни одного обгона до своего пит стопа к 17 кругу сливавший напарнику 8 секунд? Алонсо уж точно должен быть выше него. Норрис не второй видимо за позорище в спринте
Да эти голосования в принципе довольно странные. Что в топе делают Гасли с Окном выше Переса? Не набравшие очки выше подиума, это как вообще?
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Алонсо приехал 7-м на 5 машине пелетона с 3 питами и он 11-й? Ясно. Очень хотелось бы сказать пару приятных в адрес этого "знатока" Эдд Стро, но это будет бан. Скорее всего этот ноунейм Эдд Стро - всего лишь обиженный болельщик Массы или Райкконена.
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Алонсо можно было и 9 поставить
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Ответ Scorpio
Сайнс 4? Серьезно? Это за разбитие болида в квале, где он чудом избежал дисквалификации? Или за спринт, где не будь это внутри командными терками получил бы штраф? Или за то что не сделал ни одного обгона до своего пит стопа к 17 кругу сливавший напарнику 8 секунд? Алонсо уж точно должен быть выше него. Норрис не второй видимо за позорище в спринте
Сливший напарнику 10 секунд)
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