Леклер опередил Норриса в рейтинге лучших гонщиков Гран-при Китая по версии The Race, Хюлькенберг – 5-й
Леклера и Норриса включили в топ-3 пилотов в Шанхае.
Издание The Race определилось с сильнейшими гонщиками Гран-при Китая. После каждого этапа эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему по итогам всего уик-энда.
Первую строчку в рейтинге занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», компанию в тройке ему составили Шарль Леклер («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен»).
Высокую оценку получил пилотаж Нико Хюлькенберга, который принес «Хаасу» одно очко – немец стал пятым в списке. Гонщики «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон, по-прежнему не заработавшие ни одного балла в 2024 году, попали в топ-8.
Худшими пилотами признаны Юки Цунода, которого переиграл напарник по «РБ» Даниэль Риккардо, и Ланс Стролл из «Астон Мартин».
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам Гран-при Китая (The Race)
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Серьезно? Это за разбитие болида в квале, где он чудом избежал дисквалификации? Или за спринт, где не будь это внутри командными терками получил бы штраф? Или за то что не сделал ни одного обгона до своего пит стопа к 17 кругу сливавший напарнику 8 секунд?
Алонсо уж точно должен быть выше него.
Норрис не второй видимо за позорище в спринте