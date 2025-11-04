Некоторые сессии Гран-при Сан-Паулу могут пройти в дождевых условиях

Стал известен прогноз погоды на этап «Ф-1» в Бразилии.

Согласно прогнозу погоды от ФИА на Гран-при Сан-Паулу, в пятницу утром ожидается сухая погода, в то время как днем и вечером возможны грозовые ливни. Температура будет держаться в районе 25-28 градусов, вероятность дождя – 40%.

Суббота, скорее всего, пройдет в дождевых условиях. ФИА отметила высокий риск сильных утренних ливней, которые могут ослабнуть к дневному времени.

Сообщается, что высока вероятность того, что дождь охватит спринт и квалификацию к основной гонке. Температура достигнет 24-26 градусов. Также ожидаются порывы ветра со скоростью до 75 км/ч.

В воскресенье будут сухие условия, причем гонка, похоже, пройдет при весьма низкой температуре – 18 градусов. Вероятность дождя в финальный день уик-энда оценивается в 20%.

