0

Джеймс Воулз о новом логотипе «Уильямса»: «Команда настроена написать новую чемпионскую главу в своей истории»

Воулз высказался о новом лого «Уильямса».

Руководитель «Уильямса» прокомментировал смену логотипа команды в следующем сезоне.

Новый дизайн отсылает к оригинальной эмблеме команды Фрэнка Уильямса 1977 года.

«Как команда мы вдохновляемся нашим прошлым, но в то же время с энтузиазмом смотрим в будущее. Мы настроены написать новую чемпионскую главу в истории «Уильямса».

Эта обновленная идентичность команды отражает то, кем мы являемся, куда мы движемся, и знакомит с нашим чемпионским наследием растущую аудиторию «Ф-1», которая не следила за спортом, когда мы в последний раз доминировали», – сказал Воулз.

«Уильямс» сменит логотип и полное название в 2026 году
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ESPN
logoФормула-1
logoУильямс
logoДжеймс Воулз
