Джеймс Воулз о новом логотипе «Уильямса»: «Команда настроена написать новую чемпионскую главу в своей истории»
Воулз высказался о новом лого «Уильямса».
Руководитель «Уильямса» прокомментировал смену логотипа команды в следующем сезоне.
Новый дизайн отсылает к оригинальной эмблеме команды Фрэнка Уильямса 1977 года.
«Как команда мы вдохновляемся нашим прошлым, но в то же время с энтузиазмом смотрим в будущее. Мы настроены написать новую чемпионскую главу в истории «Уильямса».
Эта обновленная идентичность команды отражает то, кем мы являемся, куда мы движемся, и знакомит с нашим чемпионским наследием растущую аудиторию «Ф-1», которая не следила за спортом, когда мы в последний раз доминировали», – сказал Воулз.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ESPN
