Тото Вольфф: «Антонелли способен стать чемпионом «Ф-1»

Вольфф считает, что у Антонелли есть потенциал для взятия титула в «Ф-1».

Руководитель «Мерседеса » поделился мнением о положении Кими Антонелли, после того как команда продлила контракт с пилотом.

«У Кими долгосрочное будущее. Думаю, очень трудно дебютировать в «Ф-1» в рамках нынешнего поколения болидов, если у тебя нет опыта управления ими, и потом еще бороться с теми, кто уже знаком с машинами, которые задействуют граунд-эффект.

В следующем году [за счет нового регламента] все обновится. Теперь Кими знает все трассы, знает, как справляться с давлением со стороны прессы и как работать с командой. В следующем году мы увидим настоящего Кими.

Способен ли Антонелли стать чемпионом? Да, естественно», – сказал Вольфф .

Андреа Кими Антонелли: «В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все. Квалификации очень важны»

