Валттери Боттас: «Хэмилтону будет проще во втором сезоне за «Феррари»

Боттас считает, что Хэмилтон будет смотреться лучше в «Феррари» в 2026-м.

Резервист «Мерседеса» и пилот «Кадиллака» со следующего сезона Валттери Боттас поделился мнением о трудностях бывшего напарника Льюиса Хэмилтона, с которыми британец столкнулся в «Феррари».

«Перемены тяжело ему дались. Он долгое время выступал за «Мерседес». Он настолько привык к тому, как работает команда. Он наизусть помнил имя каждого сотрудника.

Но затем Льюис перешел в команду с совершенно иным мышлением, с другими людьми и машиной, которая отличается с точки зрения пилотажа и у которой другой двигатель. Это непросто.

Я бы хотел увидеть его на первых рядах, как в его лучшие годы. Время все покажет.

Второй сезон с командой дается намного проще. За 12 месяцев ты прошел всю базовую подготовку, и теперь, в новом сезоне, остается просто продолжить с того момента, на котором ты остановился в последней гонке дебютного года.

У тебя появляется больше времени, чтобы наладить все процессы и настроить все как надо. Второй год проходит намного легче, так что, думаю, в следующем году мы все увидим», – сказал Боттас.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoВалттери Боттас
logoФеррари
logoФормула-1
Кадиллак
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
