Юки Цунода: «Я очень близок к Ферстаппену. В Бразилии постараюсь ему помочь»

Цунода собирается помочь Ферстаппену в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » считает, что сделал шаг вперед, и рассчитывает провести хороший уик-энд в рамках Гран-при Сан-Паулу.

«В течение последних двух уик-эндов болид отлично работал, когда дело касалось гоночного темпа. Я очень близок к Максу [Ферстаппену ] и чувствую себя уверенно за рулем за счет обновлений.

Если я смогу сохранить стабильность в двух квалификациях [в Бразилии ], то мы сможем оказаться в сильном положении в спринте и в гонке. Этот уик-энд может помочь нам увеличить количество очков в Кубке конструкторов. Постараюсь по возможности помочь Максу», – сказал Цунода .

Некоторые сессии Гран-при Сан-Паулу могут пройти в дождевых условиях

