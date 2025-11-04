Юки Цунода: «Я очень близок к Ферстаппену. В Бразилии постараюсь ему помочь»
Цунода собирается помочь Ферстаппену в Бразилии.
Пилот «Ред Булл» считает, что сделал шаг вперед, и рассчитывает провести хороший уик-энд в рамках Гран-при Сан-Паулу.
«В течение последних двух уик-эндов болид отлично работал, когда дело касалось гоночного темпа. Я очень близок к Максу [Ферстаппену] и чувствую себя уверенно за рулем за счет обновлений.
Если я смогу сохранить стабильность в двух квалификациях [в Бразилии], то мы сможем оказаться в сильном положении в спринте и в гонке. Этот уик-энд может помочь нам увеличить количество очков в Кубке конструкторов. Постараюсь по возможности помочь Максу», – сказал Цунода.
Некоторые сессии Гран-при Сан-Паулу могут пройти в дождевых условиях
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
