Джонни Херберт: «Было бы безумием считать, что Ферстаппен не участвует в борьбе за титул»
Херберт считает, что «Макларену» стоит опасаться Ферстаппена.
Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт считает, что в борьбе за титул нельзя недооценивать Макса Ферстаппена и «Ред Булл».
«Было бы безумием считать, что Ферстаппен не участвует в борьбе. Уверен, [Ландо] Норрис, [Оскар] Пиастри и «Макларен» в целом не допустят такой ошибки.
Всегда есть вероятность, что он вас победит, и происходящее после летнего перерыва это доказывает. Казалось, что он выбыл из борьбы, но «Ред Булл» и Ферстаппен всегда удивляют, когда ты меньше всего этого ждешь. Макс всегда способен выжать больше из машины», – сказал Херберт.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
