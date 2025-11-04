Джонни Херберт: «Было бы безумием считать, что Ферстаппен не участвует в борьбе за титул»

Херберт считает, что «Макларену» стоит опасаться Ферстаппена.

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт считает, что в борьбе за титул нельзя недооценивать Макса Ферстаппена и «Ред Булл».

«Было бы безумием считать, что Ферстаппен не участвует в борьбе. Уверен, [Ландо ] Норрис, [Оскар ] Пиастри и «Макларен» в целом не допустят такой ошибки.

Всегда есть вероятность, что он вас победит, и происходящее после летнего перерыва это доказывает. Казалось, что он выбыл из борьбы, но «Ред Булл » и Ферстаппен всегда удивляют, когда ты меньше всего этого ждешь. Макс всегда способен выжать больше из машины», – сказал Херберт.

