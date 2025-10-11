  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джонни Херберт: «Норрис в роли преследующего в борьбе за титул – это намного проще»
0

Джонни Херберт: «Норрис в роли преследующего в борьбе за титул – это намного проще»

Херберт объяснил, что может помочь Норрису в борьбе за титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, в чем преимущество Ландо Норриса в борьбе за титул с Оскаром Пиастри.

Норрис уступает напарнику в личном зачете 22 очка.

«Чувствуется, что он стал лучше. Все сводится к этому: Ландо добился небольшого прогресса относительно Оскара.

Он в роли преследующего – а это намного проще, чем пытаться удержаться. С этой точки зрения борьба за титул будет напряженной», – сказал Херберт.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакларен
logoДжонни Херберт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «На месте «Макларена» поддержал бы Пиастри в борьбе за титул»
153 минуты назад
Ландо Норрис о том, беспокоится ли он о борьбе за титул: «Ага, очень переживаю, очень боюсь, честно»
1сегодня, 14:33
Палоу заявил, что «Макларен» ничего не потерял из-за его ухода: «Без хорошей машины пилот не сможет побеждать. Так было с Фернандо Алонсо»
сегодня, 14:10
Джеймс Воулз: «Считаю, что при новом регламенте количество обгонов в «Ф-1» увеличится»
сегодня, 13:53
«Ф-1» может за 140 млн долларов в год передать Apple права на трансляции на Гран-при США
4сегодня, 13:32
Эстебан Окон: «В самой тяжелой аварии перегрузки составили 42G»
сегодня, 13:20
Льюис Хэмилтон: «Всегда восхищался Вассером. Его волнует скорость машины – это сильная сторона Фреда»
2сегодня, 12:59
Андреа Кими Антонелли: «После этапа в Монце получил небольшой пинок под зад – именно это мне и было нужно»
сегодня, 12:52
Адвокат «Макларена»: «Из-за господина Палоу компания оказалась в кризисе. Пришлось пересмотреть спонсорские соглашения»
2сегодня, 12:30
Грэм Лоудон: «Для «Кадиллака» важно, чтобы на тестах поработала команда»
сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13