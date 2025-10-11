Джонни Херберт: «Норрис в роли преследующего в борьбе за титул – это намного проще»

Херберт объяснил, что может помочь Норрису в борьбе за титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, в чем преимущество Ландо Норриса в борьбе за титул с Оскаром Пиастри .

Норрис уступает напарнику в личном зачете 22 очка.

«Чувствуется, что он стал лучше. Все сводится к этому: Ландо добился небольшого прогресса относительно Оскара.

Он в роли преследующего – а это намного проще, чем пытаться удержаться. С этой точки зрения борьба за титул будет напряженной», – сказал Херберт.

