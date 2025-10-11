Джонни Херберт: «Норрис в роли преследующего в борьбе за титул – это намного проще»
Херберт объяснил, что может помочь Норрису в борьбе за титул.
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, в чем преимущество Ландо Норриса в борьбе за титул с Оскаром Пиастри.
Норрис уступает напарнику в личном зачете 22 очка.
«Чувствуется, что он стал лучше. Все сводится к этому: Ландо добился небольшого прогресса относительно Оскара.
Он в роли преследующего – а это намного проще, чем пытаться удержаться. С этой точки зрения борьба за титул будет напряженной», – сказал Херберт.
13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
