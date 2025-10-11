  • Спортс
3

Ральф Шумахер: «Если подумать, «Феррари» тратит большую часть денег на настоящую катастрофу»

Ральф Шумахер назвал катастрофой положение «Феррари» в «Ф-1».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер прокомментировал трудности «Феррари» в сезоне-2025.

«Если подумать, «Феррари» тратит большую часть денег на настоящую катастрофу.

В целом у них все есть. У них есть два суперпилота. Есть Фредерик Вассер, который объединяет людей и способствует тому, чтобы они работали вместе.

В общем-то, у них все должно быть [для успеха]. Машина, двигатель, трансмиссия – все создается под одной крышей. Так что порой трудно понять, где именно они застряли», – сказал эксперт.

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
