Палоу заявил, что «Макларен» ничего не потерял из-за его ухода: «Без хорошей машины пилот не сможет побеждать. Так было с Фернандо Алонсо»

Палоу привел результаты Алонсо в качестве аргумента в суде.

Четырехкратный чемпион «Индикара » и пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу привел выступления Фернандо Алонсо в «Инди-500» в качестве аргумента против утверждений «Макларена» в суде.

В 2022-м испанец присоединился к программе «Макларена», за который должен был дебютировать в «Индикаре» в 2024 году. Однако в 2023-м Палоу разорвал контракт и остался в «Чип Гэнасси». Теперь в Уокинге требуют у гонщика 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта – в Лондоне проходит суд по этому делу.

Во время заседания адвокат «Макларена» Пол Голдинг заявил, что компания впала в кризис и была вынуждена пересмотреть спонсорские соглашения из-за расторжения контракта с Палоу. По словам Голдинга, в «Макларене » не смогли найти достойную замену испанцу.

Пилот заявил, что решил остаться в «Чип Гэнасси», поскольку «Макларен» тогда не выступал на уровне, достаточном для борьбы за чемпионство. Палоу добавил, что не смог бы в одиночку изменить положение команды, и в качестве аргумента привел выступления двукратного чемпиона «Ф-1» Фернандо Алонсо в «Инди-500».

«Если у пилота нет хорошей машины и лучшей команды, то он не сможет побеждать в гонках. Есть много примеров, когда великие имена в автоспорте не смогли выступить на должном уровне из-за техники.

Фернандо Алонсо – двукратный чемпион «Ф-1» и, вероятно, один из лучших пилотов недавней эпохи. На самом деле, многие скажут, что он лучший.

В 2019-м Фернандо попытался пройти квалификацию к «Инди-500» с «Маклареном». Однако он уступил новичку, который никогда раньше не выступал на «Инди-500» [Кайлу Кайзеру]. В 2017-м Фернандо удалось пройти квалификацию с другой командой [«Андретти »] и почти выиграть – но тогда у него сломалась машина. В 2020-м Фернандо финишировал 21-м в «Инди-500» с «Маклареном».

Возможно, пилот может добиться чего-то в одной гонке, но не думаю, что пилот может на что-то повлиять, если рассматривать срок в целый сезон или 4-5 лет. Мы это видели на примере многих гонщиков, таких как Фернандо Алонсо», – сказал Палоу.

Адвокат «Макларена»: «Из-за господина Палоу компания оказалась в кризисе. Пришлось пересмотреть спонсорские соглашения»

