  • Хуан-Пабло Монтойя: «Обычно команда отдает предпочтение тому, кто дольше за нее выступает. В «Макларене» это Норрис»
1

Хуан-Пабло Монтойя: «Обычно команда отдает предпочтение тому, кто дольше за нее выступает. В «Макларене» это Норрис»

«Макларен» отдает предпочтение Норрису – считает Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о положении Ландо Норриса и Оскара Пиастри в «Макларене».

Монтойя уверен, что несмотря на заявления «Макларена» о одинаковом отношении к обоим гонщикам, на самом деле предпочтение в команде отдают Норрису.

«Нужно понимать, что любимчики есть везде, в любой команде. Это нормально. И обычно предпочтение команда отдает тому, кто дольше за нее выступает.

В данном случае это Ландо Норрис. Да, Оскар Пиастри выступает очень хорошо, но Ландо просто дольше выступает за «Макларен», их связь теснее», – рассказал Монтойя.

Лидер «Ф-1» вырубил шефа по радио и пропустил праздник «Макларена». Что это было?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
