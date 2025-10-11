Хуан-Пабло Монтойя: «Обычно команда отдает предпочтение тому, кто дольше за нее выступает. В «Макларене» это Норрис»

«Макларен» отдает предпочтение Норрису – считает Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о положении Ландо Норриса и Оскара Пиастри в «Макларене».

Монтойя уверен, что несмотря на заявления «Макларена» о одинаковом отношении к обоим гонщикам, на самом деле предпочтение в команде отдают Норрису.

«Нужно понимать, что любимчики есть везде, в любой команде. Это нормально. И обычно предпочтение команда отдает тому, кто дольше за нее выступает.

В данном случае это Ландо Норрис. Да, Оскар Пиастри выступает очень хорошо, но Ландо просто дольше выступает за «Макларен», их связь теснее», – рассказал Монтойя.

